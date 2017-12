L'Ambassadrice du Canada Carol McQueen prépare l'assida traditionnelle tunisienne (VIDÉO)

Il n y'a pas que l'ambassadeur de France qui s'imprègne des traditions tunisiennes. L'ambassadrice du Canada en Tunisie, Carol McQueen s'y met elle aussi.

Invitée chez une famille tunisienne, elle s'initie à la préparation de l'assida traditionnelle tunisienne, l'assida blanche, et mélange la préparation avec la grosse spatule en bois, "C'est une recette très simple (...) Ah il faut de la force dans les bras!", voilà, pas si simple quoi.

Dans la convivialité et la bonne humeur, Carol McQueen et ses deux filles procèdent ensuite aux toppings: du miel, un peu d'huile et des dattes, et voilà, l'assida est prête à être dégustée, "ça c'est trop bon!", s'est-elle exprimée.

"On vient de passer un moment fabuleux ensemble en famille (...) C'est ça l'aspect le plus importants des fêtes religieuses, c'est d'être ensemble, même si c'est des temps économiques difficiles, on est toujours en famille, on s'entraide toujours!", souligne Carol McQueen avant de conclure avec ses voeux: "Mouled Mabrouk à tous les Tunisiens et Tunisiennes".

Le Mouled à Montréal

Par ailleurs, les Tunisiens résidents à Montréal sont invités à "Dar Ettounsi à Montreal", pour fêter le Mouled ensemble, samedi 2 décembre.

