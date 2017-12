Découvrez la Tunisie des années 40 comme vous ne l'avez jamais vue! (VIDÉO)

Une vidéo d'archive de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) peint le voyage d'un touriste en Tunisie. Cette vidéo remonte à l'année 1949. Le reportage ne tarit pas d'éloges pour décrire la beauté de la Tunisie, sous protectorat français à l'époque. (vidéo ci-dessous)

De Tunis jusqu'à Djerba, le reportage dévoile les visages de la Tunisie. L'arrivée du touriste s'est fait via l'aéroport de l'Aouina. Sa première escale était donc Tunis. Le reportage filme les Tunisois vêtus de Jebba et des femmes couvertes d'un safsari. Le touriste visite la médina de Tunis, ses souks, ses échoppes, ses artisans... La capitale semblait déjà fortement animée. Sidi Bou Saïd est alors déjà un passage obligé pour les touristes. Le reportage parle du mystère de cette ville auquel tous les visiteurs sont sensibles.

Ensuite, direction la cité romaine de Dougga, ses vestiges et ses mosaïques éternellement témoins de la grandeur de la civilisation romaine. Le touriste découvre par la suite Kairouan et sa grande mosquée. La ville est présentée comme étant le berceau de la civilisation islamique.

De Kairouan, le touriste se dirigea vers Sfax et ses champs d'oliviers à perte de vue, puis plus au sud vers les montagnes de Gafsa. Ensuite, direction vers Nefta où il filma ses superbes Ksours. Direction par la suite les oasis de Tozeur. Le touriste termine sa visite à Djerba à la découverte de sa nature et de Houmet El Souk, "Djerba est une terre de l'oubli, une terre de l'éternité", conclut le reportage.

