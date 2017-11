STYLE - Blogueuse, instagrameuse et influenceuse mode, Marocaine installée au pays-bas, Oumayma Boumeshouli est la It-Girl du mois désignée par Vogue Arabia. Avec plus de 213.000 abonnés sur Instagram, la jeune femme de 22 ans met en scène ses coups de coeurs mode et ses lubies du moment dans un univers minimaliste et néanmoins branché.

Avec des look épurés et ses silhouettes ultra contemporaines, elle s'est notamment fait connaitre à travers Desires By us, un blog dédié avant tout à la mode, sa passion, mais aussi au voyage et à l'art de vivre. Désormais, la jeune femme met son sens pointu du détail et son oeil aiguisé au profit de nouvelles marques et enseignes, lors de séries mode et shooting incroyablement edgy.

"Quand j’ai reçu le mail de Caterina Minthe, la directrice des partenariats de Vogue Arabia, dans lequel elle me proposait d’être la IT girl du mois de décembre, j’étais aux anges. Elle m’avait repérée il y a quelques semaines lors du "Fashion Prize" organisé par Vogue Arabia. J’étais alors ambassadrice de Lama Jouni et All Things Mochi, deux jeunes griffes avec lesquelles je collabore et qui étaient nominées au concours", raconte Oumayma Boumeshouli au HuffPost Maroc.

Fière de ses origines, Oumayma représente cette nouvelle génération de Marocains du monde qui ont trouvé leurs marques et qui revendiquent leur appartenance comme une force. "Je me sens très honoré d'apparaître sur cette édition de Vogue, en particulier dans ce numéro où la cover girl n'est autre que Nora Attal, parce que je suis fière d'être Marocaine et de faire savoir aux gens que nous avons une forte influence dans l'industrie de la mode", nous confie encore Oumayma. Pour le HuffPost Maroc, cette dernière revient sur sa passion pour la mode et nous livre ses coups de coeur.

HuffPost Maroc: Comment a débuté votre "histoire" avec la mode ?

Oumayma Boumeshouli: En réalité, la mode m’a toujours intéressée plus que tout autre chose. Enfant déjà, vers l’âge de 12 ans, quand mes parents me donnaient mes 5 euros d’argent de poche de la semaine, j’allais dans les magasins vintage ou les ventes et j'essayais toujours de dénicher des pièces sympas pour moins de 5 euros.

Racontez-nous votre parcours, du blog "Desires by Us" à votre page Instagram "Haute Tabloid" récemment lancée...

Tout a commencé lorsque j'ai créé ma page Instagram. Après avoir reçu plusieurs commentaires positifs de la part de lecteurs du monde entier, j'ai décidé de créer Desires by Us, un blog lancé en 2012 avec ma cousine. C’était pour moi une très belle aventure qui m’a permis de développer mes connaissances en mode et de m'exprimer. Aujourd’hui, je laisse peu à peu "Desires by Us" derrière moi pour me lancer dans un nouveau projet de portfolio en ligne que j’ai nommé "Haute Tabloid". Mon objectif est de partager mon style et les éditos mode que je fais avec des jeunes marques branchées. J'y collabore notamment avec des créateurs comme Fabienne Chapot, Lama Jouni ou encore mytheresa.com. J’espère que nous aurons l’occasion d’en faire plus à l'avenir.

Votre meilleur souvenir mode ?

Mon souvenir de mode préféré date de mon premier voyage à Paris. Cela coïncidait avec la Fashion Week. J'étais comme dans un rêve. Je n'oublierai jamais ce voyage.

Votre marque marocaine préférée ?

Je dirais Joseph Fashion, une marque minimaliste basée au Royaume-Uni créée par le Marocain Joseph Ettedgui dans les années 70.

Quels sont les essentiels de votre garde-robe ?



Un gros sweat cosy, un pantacourt évasé et une jolie paire de talons kitten heels, à bouts pointus.

La tendance mode que vous détestez?

La sneaker wedge de Isabel Marant. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi autant de gens adore cette sneaker compensée et je ne le comprendrai jamais ...

Votre icône de mode?

Je dirais Christine Centenera et Kanye West, mes favoris.