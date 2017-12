Une invention 100% tunisienne: Un Tee-shirt qui protège les enfants des brûlures causées par les liquides chauds

La jeunesse tunisienne a le vent en poupe. Et Jihed Saâd en est un parfait exemple. Lui et ses trois amis, à peine diplômés, sont entrés dans la cour des grands grâce à leur magnifique invention. Ensemble, ils ont conçu des vêtements pour enfants anti-brûlures. Une invention 100% tunisienne qui mérite l'encouragement. Afin d'en savoir plus, le HuffPost Tunisie a rencontré Jihed pour mieux découvrir son projet.

"Tout a commencé par une simple idée de projet de fin d'étude" indique Jihed. En effet, pour son projet de master à l'Institut supérieur des études technologiques de Ksar Hellal (ISET), il a pensé à créer un Tee-shirt de fibres techniques capable de protéger les enfants de 2 à 4 ans des brûlures liés aux liquides chauds. Une solution, qui selon lui, permettra de limiter les accidents fréquents de brûlure chez les enfants. "Ces derniers sont impatients, quelques secondes d’inattention et un geste brusque suffisent souvent pour provoquer une catastrophe" explique-t-il.

Ainsi, les liquides renversés au cours des repas continuent à faire des victimes. Des études ont révélé que quelques milliers d'enfants par an sont accidentellement ébouillantés, dont 80% d'entre eux ont moins de cinq ans.

Tendance et écologique

Jihed a expliqué que ce pull est composé d'une bavoir démontable et riche en couleurs, posé sur du tissu en coton écologique et adapté au bien-être de l'enfant. Des messages éducatifs et amusants sont, également, imprimés pour à la fois amuser les enfants, les éveiller et les aider à mieux découvrir le monde extérieur. "Nous avons pensé à des motifs et des personnages inspirés des dessins animés" ajoute-t-il.

Il a, d'ailleurs, tenu à préciser que le tissu faisait lui aussi l'objet d'une étude de master réalisée, depuis quelques années, dans la même université. De ce fait, l'autre particularité de cette invention purement tunisienne c'est qu'elle émane de jeunes étudiants.

Sacré meilleur projet à Unleash Tunisia Venture Bus

"Nous avons eu le premier prix de la compétition Unleash Tunisia Venture Bus" poursuit Jihed. Une reconnaissance importante qui témoigne de l'ingéniosité de son projet. En fait, son projet s'est démarqué face une centaine d'autres projets en lice durant ce programme de plaidoyer qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat, les compétences en affaires et encourager les initiatives de start-ups en Tunisie.

Il est à rappeler que l'initiative "Unleash Tunisia Venture Bus" a été primée récemment par l’UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations ou Alliance des Civilisations des Nations Unies ) et le groupe BMW à New York dans le cadre du concours “Intercultural innovation award” (Prix de l’innovation inter culturelle) au siège des Nations-Unies aux USA.

Le rêve se concrétise

Le projet commence à prendre forme, révèle Jihed en précisant que lui et son équipe sont actuellement en train de chercher les marchés potentiels pour commercialiser le produit. "Conçu en octobre 2016, notre projet évolue" explique-t-il en ajoutant que le lancement officiel de son entreprise, baptisée S&J Safety Jeans, sera prévu pour le premier trimestre 2018.

Le jeune startupper confie, par ailleurs, que ses produits seront principalement destinés à l'exportation. Il a noté que seulement 10% d'entre eux seront écoulés sur le marché local. "Nous n'avons pas le choix" regrette-t-il en expliquant que les études de marché ont montré un intéressement plus important de la part des marchés internationaux.

En outre, il a mentionné des difficultés et des obstacles relatifs à la lourdeur des procédures administratives et des va-et-vient indispensables aux paperasses. Il a appelé, à ce sujet, le gouvernement et les autorités responsables à alléger les procédures afin de motiver et encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et créer leurs propres projets.

Le volet social fait partie des priorités

"Avec ce projet nous comptons créer 20 postes d'emploi dont cinq en faveur de jeunes diplômés universitaires" réplique-t-il en insistant sur le fait que 10% de la main d'oeuvre recrutée sera composée de mères célibataires.

De plus, Jihed a fait savoir que 10% du profit de sa société sera distribué aux associations qui s'intéressent à la problématique sociale des mères célibataires et de la prise en charge de leurs enfants. Une initiative qui tenterait, selon lui, de soutenir et d'aider ces dernières, souvent marginalisées et bannies par leur entourage.

Il a annoncé, d'autre part, qu'il vise à faire de son entreprise, à long terme, un allié de l'ONU dans ses projets et efforts déployés à l'échelle mondiale, pour améliorer la situation des populations défavorisées en Afrique.

Parmi les objectifs fixés par Jihed et ses collaborateurs à savoir Slim Boussaâdoun, Bassem Hafsa et Salem Abid figure également leur intention de contribuer au développement de la recherche scientifique en Tunisie notamment par la mise en place d'un doctorat professionnel en matière de textile et d'habillement afin d'améliorer la compétitivité de l'industrie locale et créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse tunisienne.

