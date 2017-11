Un nourrisson porté disparu après le dérapage d'un autocar entre El Jadida et Marrakech | AICPRESS

ACCIDENT - Un nourrisson est mort suite au dérapage, jeudi 30 novembre au matin, d'un autocar sur la route Marrakech-El Jadida, rapporte l'agence MAP qui cite les autorités locales de la wilaya de la région Marrakech-Safi. L'accident est survenu suite aux fortes pluies qui s'abattaient sur la région.

Cinquante-six personnes voyageaient à bord de l'autocar qui a dérapé au niveau de Oued Kasseb, en raison des importantes précipitations qui ont provoqué la montée du niveau de plusieurs oueds, précise la même source.

Les autorités locales et les services de la gendarmerie royale et de la protection civile, ainsi que des éléments des Forces armées royales, sont intervenus en mobilisant les moyens et le matériel nécessaires ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie royale pour porter secours aux passagers. Ces derniers ont été transférés à l’hôpital Ibn Toufail de Marrakech pour vérifier leur état.