Ces mannequins Victoria's Secret ont chanté le mot de trop et ça ne passe pas

RACISME - Il y a des mots, dans la langue de Shakespeare, que tout le monde ne peut pas prononcer et ces anges Victoria's Secret l'ont appris à leurs dépends.

Lundi 20 novembre, alors que les belles se détendaient en coulisses après le défilé de la célèbre marque de lingerie à Shanghai, certaines d'entres elles se sont mises à chanter le titre de Cardi B, "Bodak Yellow" dont les paroles contiennent le terme argotique "nigga" ("négro", en français).

Sur une vidéo postée sur Twitter, on peut voir les mannequins en train de chanter.

Un mot très mal perçu aux États-Unis lorsqu'une personne qui n'est pas elle-même noire le prononce. On parle notamment de "n-word", autrement dit le "mot en n", pour avoir à éviter de le prononcer.

Les internautes, choqués par l'utilisation de ce mot très connoté, et qui peut notamment renvoyer au passé esclavagiste et ségrégationniste des Etats-Unis, n'ont pas pardonné aux mannequins d'avoir répété les paroles de la chanson.

Nah.

That n-word was too loud and clear for there only to be one black girl in this room https://t.co/BoY9xcyWUL

— Mikelle Street (@MikelleStreet) 29 novembre 2017