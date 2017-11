L'évacuation d'urgence des migrants en Libye scellée par un accord international

1. Répondre à l’urgence : évacuer de Libye celles et ceux qui peuvent et veulent l’être.

2. Garantir le respect du droit d’asile en Europe.

3. Lutter contre les trafiquants et leurs financements. https://t.co/qOmm9Re9jE

