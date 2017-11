Welcome to Russia ahead of the #WorldCupDraw!



🇧🇷@neymarjr congratulates Iran in Farsi

🇵🇱@lewy_official sends greetings to Egypt in Arabic

🇩🇪@ToniKroos wishes @England a warm welcome



32 players welcoming 32 teams 👋 pic.twitter.com/OwcfcEbcVf

— #WorldCupDraw 🏆 (@FIFAWorldCup) 30 novembre 2017