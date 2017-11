Bourse de Tunisie: L'analyse hebdomadaire (semaine du 27 au 30 novembre 2017)

La tendance du marché

La tendance boursière a été mitigée cette semaine, le Tunindex a évolué en dents de scie avant de terminer sur un bond de 0,6% à 6 222,30 points.

Les échanges ont été relativement nourris sur une semaine écourtée d’une séance. Dopés par deux transactions de bloc sur les titres BIAT (une enveloppe de 27,5MDt) et Telnet Holding (un volume de 8MDt), les capitaux échangés ont atteint 49MDt sur la semaine, soit une moyenne de 12MDt par séance.



Analyse des valeurs

Poursuivant sur sa lancée, le titre Monoprix s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action s’est accordée un gain de 17% à 11,870Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 0,4MDt.

s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action s’est accordée un gain de 17% à 11,870Dt, en alimentant le marché avec des capitaux de 0,4MDt. Le titre CEREALIS s’est placé au deuxième rang dans le palmarès de la semaine. Transigée à 0,8MDt, l’action a affiché une avancée de 15% à 4,180Dt. La performance annuelle du titre demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de 17%).

s’est placé au deuxième rang dans le palmarès de la semaine. Transigée à 0,8MDt, l’action a affiché une avancée de 15% à 4,180Dt. La performance annuelle du titre demeure, néanmoins, en territoire négatif (une correction de 17%). Valeur la plus sanctionnée de la cote, SERVICOM a accusé un repli de 8% à 3,710Dt. Les échanges sur le titre ont été relativement maigres (un flux de 0,3MDt).

a accusé un repli de 8% à 3,710Dt. Les échanges sur le titre ont été relativement maigres (un flux de 0,3MDt). Le titre BIAT a chapoté le tableau des échanges. L’action a monopolisé 60% des flux hebdomadaires (une enveloppe de 29MDt). La valeur a vu son cours augmenter de 4% à 119,960Dt.

Les nouvelles du marché

Amen Bank: Communiqué

Suite à l’exercice de l’option de vente par la Société Financière Internationale portant sur sa participation dans le capital d’Amen Bank (10%), Amen Bank informe le public qu’Amen Group a acheté 90% de la participation de l’IFC, et ce en conformité avec les accords, termes et dispositions contenus dans les conventions signées en 2013 entre les parties.

Les transactions ont porté sur 2 382 898 actions, soit 9,00% du capital d’Amen Bank répartis comme suit : la société de Participation de Gestion et d'Investissement PGI Holding (1,60%); la Société Immobilière Commerciale et Financière SICOF (0,40%); la compagnie d'Assurances COMAR (3,00%), et la société Ennakl (4,00%). Ces acquisitions ont porté la participation d’Amen Group au-dessus du seuil des deux-tiers et ont requis un agrément de franchissement de seuil qui a été accordé par la Commission d’Agréments.

SOTUVER: Augmentation de capital annoncée

SOTUVER informe le public que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 14/11/2017, a décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant de 2MDt pour le porter à 27MDt et ce, par incorporation des réserves. Cette augmentation de capital sera réalisée par la distribution de 2 180 288 actions gratuites, et ce à concurrence de deux (2) actions nouvelles pour vingt-trois (23) actions anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2018 et les droits d’attribution seront détachés à partir du 4 décembre 2017.

SOTUMAG: Augmentation de capital annoncée

La SOTUMAG informe le public que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 Novembre 2017 a décidé d’augmenter le capital social de la société de 1,2MDt par incorporation de réserves à prélever sur les réserves extraordinaires, et ce, par l’émission de 1 200 000 actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, et ce à raison d’une action nouvelle pour dix (10) actions anciennes. Suite à cette augmentation, le capital social de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » passera ainsi de 12 000 000 dinars à 13 200 000 dinars Les actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2017 et les droits d’attribution seront détachés à partir du 20 décembre 2017.

» Vous pouvez télécharger leWeekly Report sur le site de Tunisie Valeurs (PDF)

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.

Retrouvez les articles du HuffPost Maghreb sur notre page Facebook.