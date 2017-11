Bitcoin: Les trois raisons pour lesquelles vous devez absolument freiner votre envie d'en acheter

ECONOMIE - Le bitcoin a battu les 10.000 dollars! La monnaie virtuelle a franchi ce 29 novembre pour la première fois ce seuil symbolique après avoir vu sa valeur multipliée par plus de dix en moins d'un an, suscitant un intérêt toujours croissant des investisseurs et du grand public.

Avec un gain de 1331% en un an, contre 18% pour le CAC 40, il est vrai que l'aventure est tentante. De l'argent facile à portée de main? Rien n'est moins sûr. Si vous êtes du genre à placer vos économies sur un Livret A ou un PEL, voire boursicoteur amateur, voici pourquoi tout indique que le bitcoin n'est pas fait pour vous.

Parce que c'est une question de bon sens

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: la hausse du Bitcoin est vertigineuse, même comparée à d'autres valeurs en surchauffe. En bourse, Facebook et Amazon, entre performances exceptionnelles et marché boosté par la politique des taux zéros, affichent des gains spectaculaires, supérieurs à 50% sur un an. Une valeur refuge traditionnelle comme l'or a vu son cours stagner sur la même période.

Le bitcoin, lui, affole les compteurs à +28% sur une semaine, +73% sur un mois, et +1331% sur un an. A votre avis, cette croissance est-elle durable? En comparaison, la bulle internet des années 2000 était d'une sagesse exemplaire. Le Nasdaq n'a gagné qu'un peu plus de 100% dans les 12 mois qui ont précédé l'éclatement de la bulle en mars 2000.

A ce niveau d'euphorie, la capacité d'enrichissement sur le bitcoin dépend de celle à déterminer quand interviendra le retournement du marché. En êtes-vous capable?

"Plus la foule est sûre d'elle, plus elle est sûre d'avoir tout faux." Cette citation attribuée au financier américain Robert Menschel, né en 1929, l'année du grand krach boursier, doit vous servir de guide. Si tout le monde vous garantit que le bitcoin est une martingale, méfiez-vous.

Parce qu'il n'offre aucune garantie légale (et morale)

C'est quoi une monnaie? Ce sujet est aussi débattu chez les économistes que la question de l'amour chez les philosophes, mais on peut tout de même affirmer une chose: une crypto-monnaie comme le bitcoin n'est pas une monnaie comme l'euro ou le dollar.

"En tant que partisan du marché libre, je ne vois pas pourquoi une poignée de geeks et trafiquants ne pourraient pas jouer au Monopoly entre eux sur le dark web. Mais soyons clairs, la chose qu'ils appellent monnaie n'en est pas une", affirme l'économiste Charles Gave, de Gavekal Research.

La différence tient à la garantie légale qu'offre chaque État associé à sa monnaie, là où le bitcoin n'est garanti par personne. Les bitcoins s'achètent et se vendent sur les nombreuses plateformes indépendantes, déjà émaillées par plusieurs scandales.

En juillet 2016, le français Marc Kapelès, qui aurait régné sur les échanges de Bitcoin en 2013, est libéré sous caution après dix mois de détention au Japon, soupçonné d'avoir détourné 2,3 millions d'euros de dépôts Bitcoin. Face à ces manipulations, aucune juridiction n'est vraiment compétente pour compenser les investisseurs.

Le marché des bitcoins est aussi devenu un haut-lieu du blanchiment de l'argent de toutes sortes de trafics. "Je pense que la plupart des banques, en l'état actuel de la réglementation, ont peu ou pas d'appétit pour être impliquées dans une monnaie qui a de tels enjeux de lutte contre le blanchiment d'argent", a déclaré le français Tidjane Thiam, PDG du Crédit Suisse, le 2 novembre.

Parce qu'il en est à trois krachs depuis juin

Rien que depuis le mois de juin, le Bitcoin a connu trois krachs, d'ailleurs de plus en plus courts et violents, avant de repartir de plus belle. Preuve s'il en fallait que ce marché est excessivement volatile et imprévisible.

De 11 juin au 16 juillet: -35,7%, de 3018 à 1938 dollars

Du 1er septembre au 14 septembre: -34%, de 4950,7 à 3226 dollars

Du 8 novembre au 12 novembre: -21,4%, de 7458,8 à 5857,3 dollars

En résumé? "Mon point de vue est simple: si vous voulez une monnaie de survivaliste, restez-en à l'or puisqu'il est dans les parages depuis un moment déjà. Si vous voulez vivre dans le vrai monde, restez-en à une monnaie normale. Si vous avez un penchant pour revivre la Tulipomanie" [référence à la première bulle financière, la crise de bulbes de tulipe en Hollande en 1636, NDLR], style 21e siècle, alors allez-y, amusez-vous bien avec les crypto-monnaies", conclut l'économiste Charles Gave.