Le roi Mohammed VI prend part au sommet UA-UE à Abidjan (PHOTOS)

SOMMET - Les travaux du sommet Union africaine-Union européenne (UA-UE) ont démarré mercredi 29 novembre à Abidjan, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Le roi Mohammed VI, accompagné de son frère, le prince Moulay Rachid, a pris part à la cérémonie d’ouverture de cette 5ème édition.

Le roi s'est notamment entretenu quelques instants avec le président français Emmanuel Macron, avant la traditionnelle "photo de famille", réunissant tous les participants au sommet, et sur laquelle ils ont posé côte à côte.

Mohammed VI était arrivé dimanche dans la capitale ivoirienne "pour une visite de travail et d’amitié" selon un communiqué du ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie, relayé par la MAP.

Plus de 5.300 participants, dont plusieurs représentants de pays d’Afrique et d’Europe ainsi que des délégations de la Commission de l’UA, de la Commission européenne et d’organisations internationales, régionales et sous-régionales participent au sommet.

La "République arabe sahraouie démocratique" (RASD) est également présente à l'événement avec son représentant Brahim Ghali, qui est arrivé mardi à Abidjan. Le chef du parti séparatiste avait reçu une correspondance de la part de la Commission de l'UA (bureau du président) à participer au sommet, selon un communiqué du ministère sahraoui de l'Information, relayé par nos confrères du HuffPost Algérie. Brahim Ghali est toujours poursuivi par la justice espagnole pour crimes de guerre.

Le sommet UE-UA vise à débattre de l'avenir des relations entre les deux continents. Des sujets tels que la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l’Homme, la migration et la mobilité, les investissements et le commerce, le développement de compétences et la création d’emploi seront abordés. Cette cinquième édition, placée sous le thème "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable", est la première à se tenir en Afrique subsaharienne.