Mubadirat- Napolis: La boutique bio à la Marsa qui vous fait découvrir les saveurs locales

Zeineb Ben Haouala et Emma Bernegger, le duo mère-fille, se sont lancées dans la cuisine bio, leur boutique, vitrine de leurs produits se situe à la Marsa.

"Notre famille est venue en Tunisie il y'a 30 ans en arrière, avec un bagage pour l'alimentation saine qu'on a retrouvé assez vite dans les traditions alimentaires tunisiennes", raconte Emma, "On a donc créé des produits à commercialiser qui étaient basés sur l'alimentation traditionnelle".

Leur projet "Napolis", spécialisé dans la transformation des céréales biologiques, est ainsi né.

C'est aussi le meilleur terrain de jeu pour Zeineb en tant que graphiste "Je peux vraiment développer tous les concepts qui m'intéressent", raconte-t-elle.

Pour "Napolis", bio équivaut à '"Arbi" dans les traditions alimentaires tunisiennes; "Nous avons vite compris que ce type d’alimentation se nommait 'Arbi'. À l’époque beaucoup de familles préparaient encore leur réserve alimentaire annuelle dénommée 'Aoula'. ‘Arbi' voulant dire que les aliment ainsi préparés sont le résultat d’une culture traditionnelle sans adjuvant chimique", explique le site Napolis.

"L'éthique qui est derrière cette entreprise, elle nous a été transmise par notre mère, ce sont vraiment des valeurs profondes qu'on a depuis qu'on est petits", s'exprime Zeineb.

La boutique Napolis présente des produits de différentes marques locales, qui vont des produits cosmétiques aux épices et autres produits alimentaires comme les farines bio, les graines de couscous au blé intégral et les céréales fitness, de la marque Napolis.

"Nous avons commencé à produire peu à peu dans notre propre cuisine", raconte Emma, "On a réussi à commercialiser le produit, et la communication se faisait essentiellement par des manifestations, par des dégustations".

Plusieurs points de vente présentent les produits Napolis, "On aimerait développer encore plus ce système de franchise, pour ouvrir des points de vente en Tunisie et ailleurs pourquoi pas", espère Zeineb.

