Dimanche 03 décembre prochain se tiendra la 32eme édition du Marathon Comar.

Véritable rendez-vous sportif de ces dernières années, le premier marathon dans le monde arabe et en Afrique présentera des nouveautés pour cette édition.

Invitée de la radio Shems Fm, Kaouther Attia Ridane, secrétaire générale du Marathon Comar, a affirmé que celui-ci "aura un nouveau parcours qui débutera de la rue Mohamed V et qui passera par la rue d'Arabie Saoudite et qui se terminera à l'Avenue Bourguiba pour le 5 km. Les autres courses continueront via la route de la Goulette. Ceux qui font le semi-marathon feront l'aller-retour et termineront sur l'Avenue Bourguiba. Quand au Marathon, ils traverseront Carthage et les ruines de Carthage".

En effet, comme pour lors des éditions précédents, il existera trois courses: le 5 km appelé aussi "la course pour tous" , le 21 km ou semi-marathon et le 42 km, le marathon.

"Ce parcours permettra dé véhiculer une belle image de la Tunisie, de l'Histoire de la Tunisie, d'une Tunisie moderne" a ajouté Kaouther Attia Ridane.

Autre nouveauté annoncée, la création d'un Marathon pour enfants: "C'est un grand évènement pour les enfants de 8 à 14 ans qui auront leur propre parcours. Leurs parents devront également les inscrire pour qu'ils puissent récupérer leurs dossards".

Comme pour les grandes personnes, le "Marathon Kids" verra un podium à la fin qui récompensera les meilleurs.

Le but pour elle est de faire petit à petit du Marathon Comar, un évènement international majeur: "On fait tout pour que ce Marathon soit inscrit sur le calendrier international" a-t-elle indiqué.

Vous avez jusqu'au 1er décembre pour vous inscrire.

