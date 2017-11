La star d'Instagram en 2017 c'est lui...

RÉSEAUX SOCIAUX - Voilà qui fait prendre la mesure de la popularité de l'un des meilleurs footballeurs de la planète. Le classement 2017 des stars d'Instagram a été dévoilé ce mercredi 29 novembre et Cristiano Ronaldo brise tous les records sur l'année.

Le joueur du Real Madrid a tout explosé sur le terrain avec une Ligue des Champions, une Liga, un titre de Meilleur joueur de l'année (et peut-être un cinquième Ballon d'Or), et cette réussite s'est reportée sur le réseau social. Sur Instagram cette année, Cristiano Ronaldo est la célébrité qui a rassemblé et fait réagir le plus d'internautes sur son compte.

S'il n'est pas la personnalité la plus suivie d'Instagram avec 116 millions d'abonnés, il se positionne deuxième, derrière Selena Gomez (129 millions) qui détient le record depuis belle lurette. Il est talonné par Ariana Grande (115 millions) mais se place loin devant Dwayne "The Rock" Johnson (95 millions) et Justin Bieber (93 millions), les deux autres hommes du classement des célébrités les plus "follow" du réseau.

Et si vous voulez casser Internet, n'oubliez pas de partager l'heureuse nouvelle d'une grossesse ou d'une naissance comme l'ont fait le Portugais début novembre ou Beyoncé en tout début d'année. En seulement quelques semaines, CR7 a fait "liker" la photo de la naissance de son quatrième enfant plus de 11 millions de fois.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 12 Nov. 2017 à 12h19 PST

Le football attire les likes, puisque Ronaldo fait entrer trois photos de ses enfants parmi les plus aimées de l'année sur Instagram.

So happy to be able to hold the two new loves of my life 🙏❤ Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano) le 29 Juin 2017 à 10h09 PDT

Dans un autre registre, la vidéo de sa toute nouvelle Bugatti Chiron estimée à plus de 2 millions d'euros a fait mieux que la vidéo de son adversaire de toujours Leo Messi et sa vidéo d'adieux à Neymar.

Enfin, preuve que Cristiano Ronaldo est le roi d'Instagram en 2017, il est la star qui a gagné le plus de "followers" avec plus de 37 millions d'abonnés supplémentaires. Preuve que l'année a été très foot, Leo Messi et Neymar Jr figurent dans le Top 10 avec respectivement 25 et 26 millions d'abonnés en plus chacun.