Fête d'El Mawlid: Entre hausse des prix et pénurie de pétards

A l'approche de la fête d'El Mawlid, le marché Clauzel situé en plein cœur du centre-ville voit défiler des milliers de clients, venus pour l'achat de légumes, de rechta ou encore des traditionnels pétards.

Mais cette année, les stands habituellement remplis de "zarbout", pétards, feux d'artifice ou "dynamite" ont laissé place à des bougies de tous genres.



Les pétards "traqués par la police et les douanes"



Parfumées, en verre ou même à l'effigie de personnages de dessins animés, elles ont pris la place des traditionnels pétards d'El Mawlid. Cette année, ils se font rares et leur prix ont littéralement explosé.

"Les prix des pétards ont doublé, nous vendions les paquets de "Zenda" à 100 dinars et cette année, ils sont à 250 dinars", nous explique Rachid, vendeur habitué des produits pyrotechniques.

"Nous n'avons plus de marchandise, tout ce que voyez là ce sont les invendus de l'année dernière", affirme le jeune homme avec un geste des mains qui traduit son impuissance.

Selon la version corroborée par plusieurs vendeurs, cette véritable "pénurie" est dû à un blocage des produits au niveau des douanes algériennes. Selon Nourredine, "tout est bloqué au port, ils ont décidé d'arrêter d'importer et c'est nous qui en pâtissons."

Seulement, aucun des vendeurs ne semble comprendre cette nouvelle interdiction appliquée cette année. A l'approche des policiers qui viennent vérifier la vente de produits pyrotechniques, les vendeurs se précipitent pour cacher le peu de pétards disponibles à la vente.

Un manque sur le marché qui se traduit directement par une augmentation des prix. Une hausse qui pousse les gens à acheter moins de pétards et plus de bougies, ajoute Nourredine. "Alors que les enfants achetaient plusieurs paquets à l'occasion d'El Mawlid, ils n'en prennent plus que quelques unités à cause des prix. Par conséquent, les clients se dirigent vers les bougies que nous vendons entre 40 et 150 dinars pour les modèles les plus travaillés."

Une pénurie qui ne déplaît pas à tous les clients, rassurés de voir la tradition du pétard quelque peu effacée par la variété de bougies maintenant disponible à l'achat. Des bougies de toutes les couleurs et tailles possibles, aux senteurs et aux formes diverses qui font le plaisir de certains. "J'ai trois enfants et je préfère largement leur acheter des bougies en forme de personnage de dessin animé, qu'un paquet de pétards qui risque de les blesser", explique la femme.

Pour elle, les mentalités des parents ont changé et ils pensent maintenant qu'acheter des sachets entiers de pétards pour une seule soirée n'est plus indispensable.

"Avant, les enfants jouaient dehors et passaient des soirées entières dans leur quartier à faire éclater des pétards. Aujourd'hui, les choses ont changé et les enfants passent plus de temps chez eux, sur Internet et y voient moins d'intérêt qu'avant." "Les pétards restent quand même une tradition avec laquelle on a grandi et je tiens à acheter un petit paquet pour leur faire plaisir."

La fête a changé de sens

Une évolution et un changement des procédés de la fête du Mawlid aussi souligné par Fatma. Pour elle, le changement ne se situe pas seulement pas dans l'utilisation des pétards, mais aussi dans la manière de fêter el Mawlid. "A mon époque, c'était une vraie fête familiale, que nous fêtions même avec les voisins. Tout le monde se réunissait tout au long de la soirée, nous mettions des tenues spéciales aux enfants et du hénné.", se souvient notre interlocutrice.

Pour elle, aujourd'hui, les algériens ne se répandent plus en préparatifs et préfèrent se contenter du "strict minimum". "Un petit plat de Rechta, deux ou trois bougies et c'est fini.", regrette la grand-mère.

Hausse des prix

Une "rechta" qui elle aussi, n'a pas échappé à la hausse des prix. En effet, un vendeur de légumes nous explique qu'à l'approche d'el Mawlid, le prix du kilo de courgettes est passé de 120 à 160 dinars. "

"Les gens prennent un demi-kilo de courgettes plutôt qu'un kilo. Ils prennent le minimum, juste pour faire leur plat d'El Mawlid et marquer l'occasion"

Une augmentation qui oblige encore une fois les clients à diminuer les quantités achetées, fait remarquer le vendeur de légumes.

Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.

Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.