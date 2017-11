Donald Trump retweete une série de vidéos islamophobes

U.S. President Donald Trump speaks with reporters after meeting with Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-KY) and House Speaker Paul Ryan (R-WI) at the White House in Washington, U.S. November 28, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst | Jonathan Ernst / Reuters

TWITTER - En ce mercredi 29 novembre, la série de tweets matinaux de Donald Trump a véritablement de quoi faire réagir. En retweetant plusieurs vidéos choquantes qui mettraient en scène, par exemple, des islamistes ou un migrant musulman, le président américain s'est attiré les foudres de la twittosphère.

"Un migrant musulman bat un jeune Néerlandais en béquilles", "Un musulman détruit une statue de la Vierge Marie" et "Des islamistes poussent un adolescent d'un toit et le battent à mort". Avec de tels messages, Trump ne fait certainement pas dans la dentelle.

Ces tweets ont été publiés à l'origine par Jayda Fransen, la leader intérimaire du groupe Britain First, un parti d'extrême-droite britannique.

La réplique a été cinglante.

Good morning, Mr President @realDonaldTrump - what the hell are you doing retweeting a bunch of unverified videos by Britain First, a bunch of disgustingly racist far-right extremists?

Please STOP this madness & undo your retweets. — Piers Morgan (@piersmorgan) 29 novembre 2017

Why is anyone surprised that @realDonaldTrump is retweeting a fascist group such as Britain First? Have they not been listening and reading what he says? https://t.co/Vm2GOtTVdv — Chris Doyle (@Doylech) 29 novembre 2017

Of course he does he’s a racist https://t.co/03xoeqM1oI — John Makuch (@kooch54) 29 novembre 2017

Jayda Fransen a rapidement remercié Donald Trump d'avoir retransmis les vidéos, en rappelant qu'il compte sur un auditoire de 44 millions de personnes sur Twitter. Elle demande aussi à Dieu de bénir le président et les États-Unis.

À n'en pas douter, les réactions sont encore nombreuses à venir...