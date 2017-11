Le président de la République Béji Caid Essebsi fête en ce 29 novembre son 91 anniversaire, et quel plus beau cadeau que l'entendre de vive voix de la part de la chancelière allemande Angela Merkel ou du président ivoirien Alassane Ouattara.

Se trouvant à Abidjan en marge du 5eme sommet Union Africaine-Union Européenne, le président tunisien a rencontré la chancelière allemande afin de discuter des axes de coopération entre les deux pays. Mais en préambule de cette rencontre, Angela Merkel ose un "congratulation" ("félicitation") à Béji Caid Essebsi pour son 91eme anniversaire.

Quelques heures plus tard, c'est dans le cadre d'une rencontre avec le président Ivoirien Alassane Ouattara que ce dernier l'accueil par ses voeux: "Joyeux anniversaire!, ce à quoi Béji Caid Essebsi répond: "On ne peut rien vous cacher".

Né à Sidi Bou Saïd le 29 novembre 1926, Béji Caïd Essebsi s'est récemment classé classe au premier rang dans le classement des chefs d'État les plus âgés du monde élus au suffrage universel, et ce après la démission du président zimbabwéen Robert Mugabe, président depuis 1987, et né en 1924.

Dans sa vie, le fondateur de Nida Tounes a pu vivre des évènements marquants de l'Histoire, comme le krach boursier de 1929 ou la seconde guerre mondiale en passant par la naissance du rock and roll!

... le début de la dictature nazie. En 33, alors qu'Essebsi a 7 ans, Hitler est élu chancelier en Allemagne et reçoit les pleins pouvoirs...

... naître le rock and roll! Béji avait déjà 28 ans quand Bill Haley a révélé le rock'n'roll au monde entier avec "Rock around the clock". >>Écouter ici

... la naissance de Bugs Bunny! À 13 ans, Essebsi voit le personnage américain de dessin animé être créé par Warner Bros...

... la fondation de l'UGTT. En 1946, alors qu'il a déjà 20 ans, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) est créée. Cette Union soutiendra le Néo-Destour... En plein protectorat, Béji Caïd Essebsi verra de loin la résistance se former alors qu'il commence ses études supérieures à Paris.

... Woodstock à l'age de 43 ans! Lors du plus grand rassemblement hippie de l'Histoire, il aura vu les jeunes Joan Baez, Janis Japlin, Bob Dylan et Jimmy Hendrix faire leurs gammes devant un demi-million de personnes...

... la création du premier smartphone! Il avait 68 ans... Ce premier télephone portable tactile, l'IBM Simon, fut commercialisé en 1994.

... la sortie mondiale du grand chef d'oeuvre de Chaplin! En 1936, Caïd Essebsi a alors 10 ans, il aurait pu voir sur grand écran "Les Temps Modernes", le premier film ouvertement politique de Chaplin, et son portrait peu flatteur de la société industrielle... Un film qui l'aura peut être influencé (ou pas...).

... la naissance du web! En 1991, quand Béji a 65 ans, le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) propose au monde le protocole HTTP et le Web qui permet la démocratisation d'Internet.

... l'assassinat de Farhat Hached, le 5 décembre 1952. Essebsi avait alors... 26 ans.

... la découverte du virus du sida à l'âge de 57 ans...

... L'assassinat de Salah Ben Youssef. Le 12 août 1961, à Francfort-sur-le-Main, l'un des principaux chef de file du mouvement national tunisien des "Youssefistes" qui se sont opposés aux "néo-destouriens"...

... Michael Jackson faire un concert en Tunisie, à l'âge de 70 ans! Le Roi de la Pop se produit pour la première fois sur le continent africain, et choisi la Tunisie comme première destination....

... le filtre ajouté à la cigarette. Alors qu'Essebsi a déjà fêté ses dix ans, le filtre est ajouté à la cigarette...

... la première coupe du Monde de football en 1930. Béji a alors près de 4 ans... quand l'Uruguay, remporta la première Coupe du Monde (4-2) face à l'Argentine.

... la création du viagra! À l'age de 53 ans, Essebsi assiste à la création du viagra, médicament contre les troubles de l’érection.

... la victoire de Gammoudi aux Jeux Olympiques! À 42 ans, Béji Caïd Essebsi aura vu la victoire de Mohammed Gammoudi aux J.O de Mexico en 1968 sur 5.000 mètres. Mohammed Gammoudi devient alors le premier Tunisien à remporter une médaille olympique et le premier à remporter une médaille d'or.

... le krach boursier de 1929, l'une des dates clés de l'Histoire. Le nouveau Président Tunisien avait alors 3 ans... pas sûr qu'il s'en souvienne. Le jeudi 24 octobre 1929, baptisé "jeudi noir" vit se produire le krach boursier à l'origine de la Grande Dépression qui a frappé l'économie mondiale....

... le premier match de la Tunisie en Coupe du Monde! Béji a près de 52 ans lorsque la Tunisie remporte son match face au Mexique à la Coupe du Monde 1978. Une victoire (3-1) qui restera gravée dans la mémoire collective, la première victoire africaine au Mondial.

... la création du Néo-Destour! À 8 ans, alors qu'il fait ses gammes à l'école primaire, Béji Caïd Essebsi a pu voir se créer le Néo-Destour, le 2 mars 1934, par Habib Bourguiba en plein protectorat français. Bourguiba avait alors 31 ans... et "petit Béji" ne se doutait surement pas qu'il deviendrait plus grand, son ministre à plusieurs reprises... En 1934, Essebsi voit Bourguiba arriver...

... la création de la compagnie Tunisair à 22 ans! En effet, le 21 octobre 1948 la compagnie aérienne tunisienne est créée! Des mauvaises langues diront que Béji était même dans le premier vol Tunis-Alger!

... les émeutes du 9 avril. Âgé seulement de 12 ans, Béji suit les événements sanglants qui constitueraient le début de son activité de militant... Le 9 avril 1938, il aurait assisté aux affrontements qui ont lieu ce jour-là. Dans son collège de Sadkia à la Kasbah, les cours sont interrompus et Caïd Essebsi se rend à Hammam Lif, où sa mère et le reste de sa famille l'attendent. Il aurait alors été témoin de la destruction du siège de la cellule locale du Néo-Destour.

... la première utilisation commerciale du Père Noel comme on le voit aujourd'hui. Coca-Cola a véritablement lancé le Père Noël en 1931, alors que Essebsi avait déjà 5 ans...

... les Allemands qui débarquent en Tunisie! Alors qu'il était âgé de 15 ans, les troupes allemandes débarquent en Tunisie pour capituler deux ans plus tard... Entre 1941-1943, l'Afrikakorps (détachement allemand) se forme en Afrique du Nord. Lorsque les troupes allemandes ont débarqué en Tunisie, le Président tunisien actuel était adolescent.

... les premières minijupes de l'Histoire. Essebsi a dû voir une minijupe pour la première fois à 36 ans.... Devenue un des symboles de la libération de la femme, la minijupe fut l'une des manifestations de l'évolution des mœurs vestimentaires féminines.

... la Tunisie devenir indépendante, le 20 mars 1956. Béji a quasiment 30 ans quand la proclamation de l’indépendance survient... Le 9 avril, le gouvernement de Bourguiba est formé, après l’élection de l’Assemblée constituante. Le 13 août, le code du statut personnel donnant à la femme un statut relativement avancé, comparé à ses voisins arabes et musulmans.

... la chute du mur de Berlin, en 1989. Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre 1989, Béji a 63 ans lorsque le mur de Berlin "tombe", après plus de 28 ans d'existence. Pour rappel, Béji avait donc 35 ans lors de la construction du mur de Berlin, en 1961.

... la création de la 4L! Le Président tunisien avait alors 35 ans quand la fameuse 4L a été commercialisée.

... la première attaque atomique de l'histoire! Béji Caïd Essebsi est âgé alors de 19 ans... Le 6 aout 1945 au Japon, l'explosion rase instantanément la ville d'Hiroshima.

... le début de la seconde guerre mondiale en 1939. Alors que Béji a 13 ans, la seconde guerre mondiale commence; Hitler et ses troupes envahissent la Pologne...

... la naissance de Barack Obama. Béji Caïd Essebsi avait déjà 35 ans quand le président américain actuel est né...

... l'apparition de la télévision en couleur à l'âge de 34 ans! En effet, la première génération de téléviseurs couleur apparaît dans les années 60.

... le premier film en couleur! Béji avait alors 6 ans lors de la sortie du film d'animation de Walt Disney, "Des arbres et des fleurs". Ce film d'animation a été tourné en Technicolor Trichrome, une série de procédés de films en couleur.

... le premier film parlant de l'Histoire avant de souffler sa première bougie. Sorti, le 6 octobre 1927, le film américain "Le Chanteur de jazz" est communément considéré comme le premier film parlant. Plusieurs scènes chantées et quelques dialogues y sont insérés au milieu des scènes muettes (qui restent cependant plus nombreuses).

... la naissance de Super Mario. Il avait alors 59 ans! Nintendo sort le premier jeu de la série Super Mario en 1985, une légende est née.

... le premier concert des Beatles aux USA, alors qu'il avait 38 ans! Ce concert mythique s'est déroulé en 1964 sur un ring de boxe.

...Leon Trotski se faire exiler en 1928, Béji Caïd Essebsi est âgé 2 ans! Joseph Staline contrôle alors le Parti Communiste et devient le maître de l'URSS...

... la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il avait 19 ans! La Seconde Guerre mondiale a pris fin par la capitulation du IIIe Reich, en 1945.

... le célèbre discours de Martin Luther King, "I Have a Dream". Essebsi avait alors 37 ans.

... le premier homme marcher sur la lune Il avait alors 41 ans quand Neil Armstrong posa son pied sur la lune

...les témoignages des victimes de l'oppression sous les présidents Bourguiba et Ben Ali devant l'IVD et transmis en direct à la télévision nationale en novembre 2016. Il était actif sur la scène politique tunisienne depuis le protectorat français.

...16 présidents américains dont Franklin D. Roosevelt ( il avait alors 6 ans) jusqu'à Donald Trump. Par contre, en 90 ans, il n'a connu que trois président tunisiens: Habib Bourguiba, Zine Abdine Ben Ali et Moncef Marzouki.

...la mort de Fidel Castro à 90 ans, l'ancien président cubain était natif de 1926 comme Caid Essebsi. Ce dernier a assisté donc à la révolution cubaine, la guerre américano-cubaine jusqu'à la rétablissement de leurs relations diplomatiques, suspendues depuis 54 ans, après une rencontre historique le 11 avril entre Barack Obama et Raul Castro au Panama.

