Jérôme Jarre interpelle Erdogan sur les Rohingya via Twitter (et Erdogan lui répond)

HUMANITAIRE - Tout part d'un tweet. Avec son hashtag #LoveArmyForRohingya lancé lundi 27 novembre, Jérôme Jarre s'est rapidement placé en tête des tendances Twitter en France. Actuellement aux côtés des réfugiés Rohingya du camp de Cox's Bazar au Bangladesh, le YouTubeur français veut apporter un maximum d'aide humanitaire aux Rohingya.

Pour rappel, cette minorité musulmane est fortement réprimée en Birmanie et est contrainte à l'exil, notamment au Bangladesh, pays voisin. L'ONU dénonce notamment la "violence excessive" dont cette communauté est victime.

Pour venir en aide aux réfugiés du camp Cox's Bazar, Jérôme Jarre n'a pas peur de toquer à la porte des puissants de ce monde. Dans un tweet au président turc Recep Tayyip Erdogan posté dans la matinée ce mercredi 28 novembre, le jeune influenceur a mentionné le compte Twitter du président turc et a clairement incité ses followers à relayer massivement le hashtag #ErdoganHelpRohingya ("Erdogan aidez les Rohingya").

ON A BESOIN DE VOUS TOUS!



ON DEMANDE L’AIDE DU PRÉSIDENT DE LA TURQUIE POUR NOTRE MISSION ROHINGYA!



TWEETEZ @RT_ERDOGAN !!

ET UTILISEZ À FOND LE HASHTAG #ErdoganHelpRohingya !!! — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 28 novembre 2017

Quelques heures plus tard, et après que le hashtag ait été relayé par des centaines de personnes, le président de la Turquie (ou en tout cas la personne qui anime son compte) a répondu au tweet de Jérôme Jarre en postant ceci :

Dear @jeromejarre,



We never turn down requests for assistance — wherever the people in need may be.



We will support #LoveArmyforRohingya efforts through our aid agencies, @AFADTurkey @Tika_Turkey and @RedCrescentTR, along with @TurkishAirlines. https://t.co/fQ0eaOPvBx — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 novembre 2017

"Cher Jérôme Jarre, nous ne refusons jamais une demande d'aide - peu importe où sont les gens dans le besoin. Nous allons soutenir les efforts fournis par #LoveArmyForRohingya avec nos agences d'aide humanitaire, @AFADTurkey, @TikaTurkey et le @RedCrescentTR, avec l'aide de @TurkishAirlines."

Dans la foulée, et alors que le hashtag #LoveArmyForRohingya continuait d'être relayé massivement, Jérôme Jarre a répondu à son tour au président turc. Et le YouTubeur n'a pas hésité pas à souligner "un léger malentendu" avec Recep Tayyip Erdogan.

Les aides d'agences humanitaires turques proposées par ce dernier ne semblent pas convenir à Jérôme Jarre, qui préférerait directement apporter de l'aide aux réfugiés Rohingya sans passer par un intermédiaire ou une agence humanitaire.

Dear President,

There is a little misunderstanding. We are specifically here to distribute 100% of the donations directly to the Rohingya.



With no agencies. No overhead costs.



This is what we came here to do and did in Somalia. Is Turkey willing to donate to this? https://t.co/7Ny5W2bSC6 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 28 novembre 2017



"Cher Président,

Il y a un léger malentendu. Nous sommes venus sur place expressément pour distribuer 100% des dons faits aux Rohingya. Sans agences. Sans frais supplémentaires. C'est ce que nous sommes venus faire ici et c'est ce que nous avons fait en Somalie. La Turquie est-elle prête à faire un don?"

Dans cette réponse au président turc, Jérôme Jarre espère ainsi recevoir des aides sans qu'une agence humanitaire turque n'ait à servir d'intermédiaire. Une requête à laquelle Recep Tayyip Erdogan n'a pas encore répondu.

Sur son compte Twitter, la compagnie aérienne Turkish Airlines s'est aussi dite prête à soutenir la Love Army de Jérôme Jarre.

Hey Love Army! Count us in again for Rohingya people! ❤️✈️#LoveArmyForRohingya#TurkishAirlinesHelpSomalia @jeromejarre — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) 28 novembre 2017



"Hey Love Army! Comptez sur nous pour aider le peuple Rohingya! #LoveArmyForRohingya #TurkishAirlinesHelpSomalia @jeromejarre."

Pourquoi Erdogan? Et pourquoi la Turquie?

Si Jérôme Jarre s'est tourné vers la Turquie pour aider les Rohingya, ce n'est pas par hasard. Au mois de mars 2017, l'influenceur avait déjà eu recours à sa Love Army après s'être lancé le défi de remplir un avion de denrées alimentaires pour le faire parvenir jusqu'en Somalie, où la famine et la sécheresse guettaient la population. Le défi avait alors été relevé par Turkish Airlines, alors seule compagnie au monde à desservir la Somalie. La campagne avait permis de récolter plusieurs millions de dollars.

Le président Erdogan s'était justement exprimé au sujet de la crise humanitaire en Somalie. Dans une série de tweets postés en mars 2017, il évoquait des pays où "la faim liée à la sécheresse a atteint un niveau critique."

East African countries Somalia, Ethiopia, Kenya and South Sudan, and Yemen are at risk of suffering from a major humanitarian crisis. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 4 mars 2017



"Les pays d'Afrique de l'Est comme la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan du Sud et le Yemen risquent de souffrir d'une crise humanitaire majeure."

We cannot afford to turn a blind eye to requests for help from those countries where the drought-related hunger has reached critical levels. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 4 mars 2017

"Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux face aux appels à l'aide des pays où la faim liée à la sécheresse a atteint un niveau critique."

De son côté, Jérôme Jarre avait également mobilisé sa Love Army pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre de Mexico survenu en septembre dernier. Il avait alors réussi à collecter plus d'un million de dollars de dons via la plateforme de financement participatif gofundme.com

POSITIVE NEWS 🤘❤️



Google just donated $500,000 to our #LoveArmyMexico 🇲🇽



We've now raised $1,3 Million for Mexico since the earthquake!!💪 pic.twitter.com/GJuLaEqshC — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) 4 octobre 2017

Pour ceux qui sont intéressés par un don à la Love Army de Jérôme Jarre au Bangladesh, voici le lien vers la cagnotte en ligne. Mardi 28 novembre en début de soirée, plus de 120.000 dollars avaient déjà été récoltés.