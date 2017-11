Omar Sy, DJ Snake et Jhon Rachid au Bangladesh pour les Rohingyas

Plusieurs personnalités se trouvent actuellement au Bangladesh pour sensibiliser à la crise humanitaire des Rohingyas, cette minorité musulmane qui fuit en masse une épuration ethnique en Birmanie depuis fin août. Il est accompagné de plusieurs personnalités comme Mister V, DJ Snake et Jhon Rachid qui sont d'origine algérienne et Jérome Jarre.

Dans le cadre d'une initiative de mobilisation de la "love army" des internautes, les influenceurs ont lancé un direct sur Facebook depuis un camp de réfugiés rohingyas du sud du Bangladesh.

Cette opération a été lancée par une star française des réseaux sociaux, Jérôme Jarre. Elle doit se poursuivre pendant 48h et est destinée à lever des fonds en solidarité avec les Rohingyas. Au fur et à mesure du live, l'équipe influences vont solliciter les marques ou des personnalités politiques, notamment sur Twitter. Ce matin, le hashtag " #ErdoganHelpRohingya" a été lancé afin de faire réagir le président turc. Une "mission" réussie puisque Erdogan a répondu aux sollicitations, promettant d'apporter de l'aide, par le biais de plusieurs associations et de la compagnie aérienne Turkish Airlines.

Dear @jeromejarre,



We never turn down requests for assistance — wherever the people in need may be.



We will support #LoveArmyforRohingya efforts through our aid agencies, @AFADTurkey @Tika_Turkey and @RedCrescentTR, along with @TurkishAirlines. https://t.co/fQ0eaOPvBx

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 novembre 2017