Le nombre de nouvelles personnes touchées par le VIH a baissé au Maroc

SANTÉ - Le nombre de nouvelles personnes contaminées par le VIH au Maroc a enregistré une baisse de 44% entre 2004 et 2016, "en raison des progrès réalisés par le royaume en matière de couverture et d'accès aux services de soins préventifs et curatifs", a souligné mardi 28 novembre à Rabat, le ministre de la Santé par intérim, Abdelkader Amara.

Ces résultats ont valu au Maroc d'être cité par l'Onusida dans son rapport de 2017 comme "une exception" au niveau de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), a indiqué M. Amara lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, qui sera célébrée vendredi 1er décembre sous le thème "droit à la santé".

Grâce aux efforts de dépistage, la proportion de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique est ainsi passé de 37% en 2011 à 63% fin 2016, dépassant la moyenne de 53% observée dans la région MENA, a-t-il fait savoir, notant que le nombre de personnes bénéficiant gratuitement d'un traitement antirétroviral a presque triplé, passant de 4.047 en 2011 à 11.246 en juin 2017, soit environ la moitié des Marocains infectés, alors que ce taux n'est que de 24% dans la région MENA.

Le Maroc a aussi été parmi les premiers pays au monde à adopter, en 2015, les directives de l'OMS relatives au "traitement pour tous" qui consiste à traiter systématiquement toute personne séropositive, a relevé le ministre.

"Au niveau de la prévention de la transmission de l'infection par le VIH de la mère à l'enfant, le taux de couverture des femmes enceintes séropositives par un traitement préventif est passé de 33% en 2011 à 62% en 2016, dépassant largement le pourcentage observé dans la région MENA qui est de moins de 20%", a-t-il affirmé.

Pour la période 2017-2021, le ministère de la Santé a développé un nouveau plan stratégique national de lutte contre le sida. L'objectif consiste à réduire de 75% les nouvelles infections et de 60% la mortalité liée à l'infection par le VIH, à éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant et à lutter contre toute forme de discrimination et de stigmatisation par l'adoption de mesures législatives et réglementaires et le renforcement de l'appui psychosocial.

Une campagne nationale de dépistage du VIH a été lancée le 27 novembre et se poursuivra jusqu'au 27 décembre, dans toutes les régions du pays, avec la collaboration des ONG thématiques et de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Cette campagne a pour principal objectif la promotion du test VIH et la mobilisation de la population pour bénéficier des services offerts, afin d'augmenter la proportion des personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut.