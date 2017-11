Le Tunisien Nader Masmoudi remporte le prix Fermat de Mathématiques 2017, une première pour la Tunisie depuis 1989

Les compétences tunisiennes brillent une nouvelle fois à l'étranger.

Le mathématicien tunisien Nader Masmoudi a obtenu le prix Fermat 2017 au côté du mathématicien allemand Simon A. Brendle indiqué Société Mathématique de France mardi.

Travaillant pour la Courant Institute of Mathetmical Sciences à New-York aux États-Unis, il a été primé pour ses travaux "emarquables de profondeur et de créativité" sur l'analyse des équations aux dérivées partielles non-linéaires mais aussi pour "ses contributions récentes à la résolution rigoureuse et complète de problèmes de stabilité hydrodynamique soulevés dès la fin du XIXème siècle par les pères fondateurs de la mécanique des fluides moderne".

Quant à Simon A. Brendle, de la Columbia University, il a été récompensé pour "ses nombreux et profonds résultats en analyse géométrique, faisant intervenir des équations aux dérivées partielles de type elliptique, parabolique et hyperbolique".

La remise des prix aura lieu au printemps 2018 à Toulouse simultanément avec la remise du Prix Fermat Junior 2017.

Créé en 1989, le prix Fermat de recherche en mathématiques est décerné tous les deux ans. Il récompense les travaux de recherches de mathématiciens.

Nader Masmoudi devient le deuxième tunisien après Abbas Bahri a remporter ce prix. Ce dernier l'avait glané en 1989 pour ses recherches sur l'introduction de méthodes nouvelles en calcul des variations.

Nader Masmoudi avait également remporté la médaille d'or aux Olympiade Internationale de Mathématiques en 1992 devant au passage la première personnalité arabe et africaine à y parvenir.

