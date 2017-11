L'Edito de MSR, votre article mode hebdomadaire: Pink toi!

A en croire Sophie Fontanel qui illuminait récemment la couv’ de Grazia, le rose is back!



Pour l’indiscutable icône du style à la française, les couleurs pastel rendent hommage au cinéma des années 60 et on partage pleinement son sentiment. On aime l’idée d’apporter de la tendresse et du romantisme à nos outfits, face aux températures brutes et mordantes de la saison. S’amuser avec ce contraste et faire barrage au spleen des couleurs sombres peut relever du défi mais nous avons les épaules pour ! L’été qui avait tendance à s’accaparer la douceur du rose, devient aujourd’hui moins possessive et lâche du lest. Porté en hiver, le rose dévoile un autre parfum. Il s’accommode par touche et avec talent à nos journées de travail, s’accoquine à nos tenues de soirées et s’incruste passionnément, à nos instants cocoon.

Fuchsia, dragée, framboise ou saumon, le rose dynamite nos penderies sans pour autant oublier celles de nos bambins.

Au top

On l’aura compris, l’apanage d’une silhouette hivernale stylée doit comporter une note de rose. A commencer par un pull en maille épaisse, un sweat en pur coton ou un manteau en laine mélangée. Exit teint brumeux, on capitalise sur un top effet bonne mine ! Un coup d'éclat qu'on accessoirise à un jean brut ou délavé, mixé à une chemise d’homme, dans un souci d'équilibre. L’aspect guimauve n’étant pas le but recherché ! Bottines en cuir noires pour arpenter la ville et escarpins vernis pour siroter des cocktails. Un sac en bandoulière minimaliste vient sublimer ce look girly chic.

Bas flashy

Pantalon acidulé ou jupe sucrée, il est temps d’égayer nos gambettes ! On sort de nos habitudes et on ose le pantalon large en crêpe dragée allié à l’audace d’un blazer gris. Idéal pour une journée de travail studieuse ou un after work décomplexé. Et pour un après-midi de détente entre amis, on axe le projecteur sur une jupe rose tape à l’œil agrémentée de pièces plus relax : pull large à col rond et sneakers en cuir blanc. Question accessoire, on hésite entre le panier en osier brodé (à la Jane Birkin) ou une besace grise plus stricte (façon blogueuse mode). It’s up to you !

Total look

Longtemps décriée et sous-estimée, l’allure monochrome n’a rien d’un fashion faux pas ! Idem pour le mariage touchy entre le rose et le rouge. Alors on dit stop aux idées reçues et on embrasse cette tendance ambitieuse avec fougue. Si Victoria Beckham nous donne le feu vert en s’affichant en robe fuchsia et bottes en cuir bordeaux, rien ne peut nous freiner. Le rose pâle et le vieux rose dévoilent également une grande complicité. Un match qui donne des idées et qu’on juge tendance de pimenter avec un trotteur en cuir grainé rouge vif.

Bambino

Le rose est la couleur de mode enfantine par excellence. Elle nous insuffle un vent de légèreté et dope nos inspirations de modeuse avertie ! On ne pouvait donc faire l’impasse sur le vestiaire de nos petits bouts. Classique mais intemporelle, la robe dragée en coton est la star de cette saison. Collants en laine avec nœuds en velours et bottines Camel à franges viennent rehausser ce look bohême et chaleureux. Et pour plus de fantaisie, le rose vif d’un jean slim allié à la rondeur d’un blouson « Nude pink », fera son petit effet. Rien à envier aux dressings de ses ainés.

