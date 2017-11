Mawlid Ennabaoui: la Protection civile met en garde contre l'utilisation périlleuse des jeux pyrotechniques

Les services de la protection civile de la wilaya d'Alger ont mis en garde, lundi, les citoyens contre l'utilisation périlleuse des jeux pyrotechniques durant la célébration du Mawlid Ennabaoui.

La direction de la protection civile de la wilaya d'Alger a précisé dans un communiqué que la fête du Mawlid Ennabaoui qui sera célébrée vendredi 1er décembre 2017 enregistre une utilisation massive des jeux pyrotechniques, d'où la nécessite d'une "mise en garde" particulièrement les adolescents contre les risques de "l'utilisation périlleuse " de ces jeux et les dégâts matériels et humains "importants" qu'ils peuvent engendrer.

L'utilisation intensive des jeux pyrotechniques la nuit du Mawlid Ennabaoui cause des "désagréments" aux citoyens, indique le même source, insistant sur "la vigilance" lors de l'utilisation de ces jeux et "le respect des normes de sécurité et de prévention" de façon à réduire les accidents matériels ou corporels.

La protection civile de la wilaya d'Alger a également appelé à éviter l'utilisation de ces jeux à l'intérieur des foyers, près des stations service, dans les parkings et près des établissements hospitaliers, mettant en garde contre l'utilisation des bougies qui doivent être allumées loin des produits inflammables à l'instar des meubles et de la literie.

Ces mêmes services ont mis les numéros (14) et (021-71.14.14) à la disposition des citoyens en cas d'accidents, a indiqué la même source.

