Le festival international du cinéma d'Alger en décembre à Alger

Le festival international du cinéma d’Alger (FICA), dédié au film engagé, revient pour la 7e année consécutive du 1er au 8 décembre prochain. Au programme de cette nouvelle édition 8 longs métrages fictions et 9 documentaires seront en lice pour cette nouvelle édition.

L’ouverture du festival sera marquée par la projection du film à la salle de cinéma El Mouggar de "Jean Ziegler, l'optimisme de la volonté" de Nicolas Wadimoff, connu pour son engage envers la cause palestinienne à travers plusieurs productions sur ce thème.

Plusieurs films et documentaires algériens seront également projetés au cours de cette semaine dédiée au 7e art. Le public assistera à la projection du film "En attendant les hirondelles" de Karim Moussaoui, "La route d’Istanbul" de Rachid Bouchareb, et le documentaire "Tes cheveux cache une guerre de 7 ans" de Fátima Sissani.

La compétition est aussi de retour, 8 longs métrages seront en compétition dans la catégorie "fiction" notamment, en attendant les hirondelles de Karim Moussaoui. Dans la catégorie "documentaire", 9 documentaires seront en lice.

Une table ronde sera consacrée à Franz Fanon intitulé "Fanon l’Algérien : peaux noires, écrans blancs". Elle sera animée notamment par Alice Cherki, psychiatre et auteur qui a bien connu Frantz Fanon, travaillait à ses côtés, en Algérie et en Tunisie dans son service psychiatrique, et partageait son engagement politique durant la guerre d'Algérie. La seconde table ronde aura pour thème «le traitement de l'Histoire contemporaine dans l'écriture filmique».

La clôture du festival du cinéma d’Alger sera marquée par la projection du film "La route d’Istanbul" et un hommage sera rendu au réalisateur de ce film Rachid Bouchareb.

