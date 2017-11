Emerging Valley, un sommet qui fait la part belle à l'innovation de l'Afrique et des pays émergents

INNOVATION - "Positionner Aix-Marseille comme le nouvel hub du business et des innovations émergentes entre l'Europe et l'Afrique". Tel est l'objectif que s'assigne Emerging Valley, premier sommet international qui se tiendra les 5 et 6 décembre prochain dans cette métropole du sud de la France. L'événement réunira talents, entrepreneurs, investisseurs, incubateurs, pouvoirs publics... pour connecter l’innovation du territoire Aix-Marseille à celle de l'Afrique et des marchés émergents, dans deux lieux emblématiques: la Villa Valmer à Marseille et TheCamp, le campus du futur à Aix-en-Provence.

20 startups originaires de 13 pays africains et asiatiques viendront ainsi "développer des partenariats avec l’écosystème digital Aix-Marseille", indiquent un communiqué des organisateurs. Plusieurs entrepreneurs africains débattront des opportunités à saisir entre l’Europe à l’Afrique, indiquent la même source, qui souligne par ailleurs la présence de personnalités africaines à l'instar de Omar Cissé, PDG de la société innovante sénégalaise INTOUCH SAS, qui a réalisé cette année "la plus importante levée de fonds jamais enregistrée en Afrique Francophone auprès d’investisseurs privés", et de sa compatriote Fatoumata Ba, dirigeante et membre

du conseil d’administration du géant du commerce en ligne Jumia Nigeria.

Parmi les speakers, on notera également la participation de Anass El Hilal, cofondateur de MedTrucks, une startup marocaine qui développe des caravanes de santé géolocalisée pour lutter contre les déserts médicaux et rendre plus accessibles les soins de santé notamment aux populations des régions reculées du Maroc.

La métropole Aix Marseille, qui se veut être un pont de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique, couve déjà plus de 700 startups et propose près de 50.000 emplois dans le numérique. Les prochaines éditions de cette conférence internationale sont d'ores et déjà annoncées: Emerging Valley Acte 2 se tiendra ainsi en 2018 pour traiter spécifiquement de l'Afrique et de l'Asie, tandis qu'en 2019, le troisième acte sera dédié à l'Afrique et à l'Amérique latine.