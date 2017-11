Décès de la célèbre actrice égyptienne Chadia

Le cinéma arabe et égyptien vient de perdre une de ses célèbres actrices. La grande actrice et chanteuse égyptienne Chadia est décédée ce 28 novembre 2017 à l’âge de 86 ans, annonce plusieurs médias ce soir.

Née en 1931 au Caire, Fatima Ahmad Kamal de son vrai nom avait joué et chanté dans une centaine de films.

Icône du cinéma arabe et une des dernières actrices de la génération d’or du cinéma égyptien, l’artiste a débuté sa carrière à l'âge de adolescence avec le film "Des fleurs et des épines" du grand réalisateur Ali Badrakhane.

Avec 110 films, 6 feuilletons et plusieurs chansons, Chadia est une des artistes arabes les plus connues de sa génération.

Le public algérien se souviendra d'elle notamment dans le film "Maaboudat al jamahir" face au grand chanteur Abdelhalim Hafedh ainsi que de son rôle dans la fameuse pièce de théâtre "Raya wa Skina" qu’elle avait jouée brillamment avec l'autre star du cinéma et théâtre égyptien Souhir El Babili.

