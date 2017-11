Asamaya Paris, la nouvelle marque marocaine qui fait voyager l'artisanat

DESIGN - Créé il y a quelques mois par Maria Drissi, Asamaya Paris est le tout nouveau concept souk parisien, qui fait voyager le Maroc. Avec des articles soigneusement sélectionnés et un goût prononcé pour les belles découvertes, la jeune femme dessine ses origines marocaines et en dresse un tableau inspirant, entre tradition et modernité. Immersion dans un univers Boho-chic métissé qui ne laisse pas indifférent.

Véritable concentré d’originalité et de création, Asamaya nous transporte dans les confins du Maroc, avec une sélection d’articles authentiques et raffinés. On survole les créations proposées par cette nouvelle enseigne comme on se baladerait dans les ruelles de la médina, en découvrant des senteurs, des matières et surtout, en faisant le plein d'ondes positives. Maria Drissi nous plonge ainsi dans une sorte de souk éclectique, à la fois moderne et élégant.

"Passionnée de voyages et de décoration, j’essaie de ramener dans mes valises, les coups de cœur rencontrés au cours de mes périples, notamment à Marrakech. Je favorise des griffes jeunes, qui s’inscrivent à la fois dans une optique de sauvegarde et de respect des traditions, mais également modernes et en accord avec les tendances à l’internationale", explique Maria Drissi.

Derrière ses airs d'enfant et son sourire continuel, ce petit bout de femme cache une volonté de fer. En quelques mois, elle a réussi à se faire une place de choix et à gagner la reconnaissances des fins connaisseurs et amateurs parisiens de design et de décoration. Née à Casablanca et ayant grandi au Maroc, la jeune créatrice s’est tout naturellement tournée vers l’artisanat de son pays d'origine, pour le faire voyager au-delà des frontières.

"Asamaya représente un acronyme des prénoms de mes trois sœurs et moi. Donc c’est A de Amina, Sa de Samia, Ma de Maria et le Ya de Yara. En cherchant sur internet, j’ai aussi trouvé une signification en hindi qui signifié 'prématurément'. Comme je revenais tout juste d’un voyage en Inde après avoir quitté mon poste dans la communication sur un coup de tête, tout cela a fait sens", se souvient Maria.

Après avoir travaillé pendant 12 ans dans un groupe de communication à Paris, dans le street marketing, la jeune femme a décidé de suivre sa passion en développant un concept collaboratif qui met en avant les plus belles créations de l’artisanat Marocain. "Je crée mes propres modèles pour tout ce qui est coussins, cabas, pochettes… Et j’ai développé d’autre part une collection d’artisanat, pour laquelle je collabore avec des designers comme Ludovic Petit (Lup31), ou The Moroccans pour tout le volet cosmétiques naturelles. Je travaille également avec Côté Bougie et La maison Azali pour les verres beldi…", explique Maria Drissi.

Tout a commencé avec le premier pop-up store organisé en juillet dernier à Paris, et qui avait connu un grand succès. Elle décide alors de se lancer dans l’aventure. "Les Français aime beaucoup le Maroc. Je sais que je ne suis pas la seule à me lancer dans ce secteur et à développer le filon de l'artisanat marocain à l'étranger. C’est justement pour cela que j’essaie d’apporter des choses nouvelles et de collaborer avec les maisons de création qui ont une véritable identité et un vrai potentiel", poursuit-elle.

En plus d’être très riche, l’artisanat du Maroc se renouvelle continuellement, notamment à travers l’influence de créateurs marocains et étrangers.

À travers Asamaya, Maria ne présente que des produits fabriqués par des artisans locaux, conçus dans le respect des personnes et de l’environnement. "Je choisis des produits qui s’intègrent bien dans l’environnement européen par le respect des normes, le design, le volet social… mais qui sont aussi profondément marocains", dit-elle.

"Le concept est né d'une volonté de partager mes coups de cœur, de belles rencontres. Il me tient à cœur de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Des personnes qui sont authentiques, passionnées et respectueuses de l’environnement et des conditions de travail. Toutes les personnes avec qui j’ai la chance de travailler partagent ces valeurs et exercent leur métier avec passion".

Un site de vente de ligne est en cours de construction et devrait être fin prêt courant 2018. En attendant, les amateurs pourront découvrir les découvertes d'Asamaya sur la page Facebook de la marque, ou se rendre dans la boutique éphémère à Versailles à l’entrée du village des antiquaires, jusqu’aux fêtes de Noël. L’occasion de présenter l’artisanat marocain dans un cadre unique pour sublimer chacun de ses détails.