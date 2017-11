L'association "Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie" (LAPAT) invite la Tunisie sur le sol normand

L'association "Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie" LAPAT, organisation a but non lucratif basée à Caen, convie les normands à participer à 4 jours d'échanges culturels avec la Tunisie "pour mieux se connaître et se comprendre" rapporte le journal Liberté Caen.

Née à la suite de la révolution de janvier 2011, l'association s'attache à rapprocher la Normandie et la Tunisie.

"Nous nous appuyons sur la société civile, pas sur les politiques […] Nous organisons régulièrement des échanges entre jeunes, par le biais d'associations. Notre rôle est celui d'un trait d'union", explique Ezzedine Hosni, président de LAPAT au journal caennais.

Cette semaine, l'événement qui a lieu dans les villes de Caen, Hérouville et Colombelles, offre notamment un aperçu de la scène culturelle tunisienne contemporaine.

"Nous voulons faire découvrir les merveilles de la culture tunisienne", lance Ezzedine Hosni.

Ces rencontres proposent ainsi une projection du film La Belle et la meute (2017), de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania et du documentaire Tadmor (2016) de Monika Borgmann.

Les expositions des artistes tunisiens Rim Sanhouri, Charfeddine Ferjani et de l'association Djerba insolite présenteront diverses photos et vidéos et différents objets de l'artisanat tunisien.

La littérature sera également à l'honneur à travers plusieurs lectures, notamment poétiques.

L'événement s'attache d'autre part à sensibiliser le public à des problématiques sociopolitique et économique.

Des rencontres/débats, inviteront à la discussion sur les privations de liberté et l’abolition de la torture ou encore sur l'agriculture et le développement.

La pièce de théâtre Migraaaants (2016) écrite par Matéi Visniec, qui réussi à traiter avec humour de la tragédie de l'exil, sera quant à elle proposée pour aborder le thème des migrations.

