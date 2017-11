Pour Susan Sarandon, "les États-Unis seraient en guerre si Hillary Clinton avait été élue"

ÉTATS-UNIS - Un an après l'élection présidentielle, Susan Sarandon ne regrette absolument pas son choix de ne pas avoir voté pour Hillary Clinton.

Celle qui avait ardemment soutenu Bernie Sanders pendant les primaires démocrates et avait annoncé, à sa défaite face à l'ancienne Secrétaire d'État, que son bulletin irait à l'écologiste Jill Stein le 8 novembre 2016, estime en effet que "cela ne se passerait pas beaucoup mieux" si Clinton avait été élue au lieu de Trump.

Dans un entretien accordé au Guardian daté du dimanche 26 novembre, l'actrice américaine de 71 ans revient longuement sur les insultes qu'elle reçoit de la part de citoyens démocrates qui n'ont notamment jamais digéré qu'elle "gâche" son vote sur un petit candidat indépendant, aidant -d'après eux- le milliardaire new-yorkais à accéder à la Maison Blanche.

"Comment osez-vous! C'est de votre faute!", lit-elle aussi régulièrement dans les messages qu'on lui envoie quand elle critique le comportement du président Trump. "Ça me blesse au sens où ces gens n'ont pas retenu la leçon", estime Sarandon qui dénonce la même rengaine de la part des soutiens démocrates.

"Je pensais vraiment qu'elle était très, très dangereuse"

Pense-t-elle vraiment que Clinton est plus dangereuse que Trump? "Pas vraiment, mais cela ne me dérange qu'on me le fasse dire. Je pensais vraiment qu'elle était très, très dangereuse. On autoriserait toujours la fracturation hydraulique, on serait en guerre (si elle était présidente). Ça ne se passerait pas beaucoup mieux", juge Sarandon.

Un commentaire que la journaliste du Guardian estime "absurde" quand on regarde les mesures de Trump sur l'assurance maladie, le traitement des clandestins ou la réforme fiscale qui va alourdir les impôts des Américains les moins aisés mais alléger ceux des plus riches. Clinton aurait fait dans la même veine mais "comme Obama", lui répond Sarandon, "c'est-à-dire en douce".

À la lecture de ce passage, beaucoup ont eu du mal à accepter les propos de Susan Sarandon et n'ont pas été tendres avec son analyse, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ive been rough on @SusanSarandon limousine liberalism, but after reading her latest interview, apologies. She says if hlllary was prez, we “would be at war.” Susan...we are at war. Have been for 16 yrs. So my apology: Ur not a self righteous hypocrite. Ur dumb as a bag of bricks. — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) 26 novembre 2017

"J'ai été dur avec Susan Sarandon et son libéralisme de riche, mais après avoir lu sa dernière interview, je m'excuse. Elle dit que si Hillary avait été présidente 'nous serions en guerre'. Susan... nous sommes en guerre. Ça fait 16 ans. Donc mes excuses: vous êtes vraiment une égoïste bien-pensante. Aussi bête qu'un sac de briques".

Oh for the love of God. https://t.co/DpSq5POjIj — Debra Messing (@DebraMessing) 26 novembre 2017

"Pour l'amour de Dieu..."

Note well defenders of Susan Sarandon today. Make a list. Mark them down. It doesn't get worse for those posing left, but bathed in privilege and lack of empathy for Trump's victims. They're not progressive allies, and never were. — Tom Watson (@tomwatson) 26 novembre 2017

"Prenez des notes chers supporteurs de Susan Sarandon. Faites une liste des arguments, vous verrez qu'on ne fait pas pire dans la catégorie 'je fais semblant d'être de gauche mais je baigne dans le privilège et le manque d'empathie pour les victimes des mesures de Trump'. Elle n'est pas une alliée progressiste, elle ne l'a jamais été".

Instead, we are in the fight to save our Republic from fascist takeover. Good call, Susan. — rose rasmussen (@hallettrasmus) 26 novembre 2017