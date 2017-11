Quand Gad Elmaleh fait parler la reine Élizabeth II en darija

HUMOUR - Le phénomène Elmaleh a encore frappé! L'humoriste franco-marocain habitué à publier des vidéos hilarantes sur les réseaux sociaux a cette fois-ci décidé de doubler la reine Élizabeth en darija.

Dans une vidéo publiée hier sur Facebook et ce matin sur Twitter, l'humoriste réalise un doublage d'une vidéo de la reine d'Angleterre. On peut ainsi entendre la célèbre monarque de 91 ans s'indigner des rumeurs sur le net qui prétendent que les Anglais ne sauraient pas préparer la harira. La vidéo détournée, accompagnée du commentaire "Gad save the Queen", a visiblement plu aux followers de l'humoriste.

J’SUIS EXPLOSÉE 😂😂

L’Ingliz ti 3arfou i charbu atay pas la hrira 😂 — زينب🇲🇦 (@zaineb_girl) 27 novembre 2017 "J'suis explosée 😂😂 Les anglais savent boire le thé, pas la hrira 😂". Mon dieu que c’est drôle .....il est 5:17 am a NY et je suis pliée de rire — Dalila oulid-aissa (@OulidAissa) 27 novembre 2017 😂Et la bisara? — Ramdani (@chucklacata) 27 novembre 2017

Actuellement en tournée aux États-Unis, l'artiste a annoncé il y a quelques semaines le lancement d’une nouvelle série dédiée à sa vie sur Netflix. Baptisée “Huge in France” ("Énorme en France"), il co-produira cette nouvelle série avec Jarrad Paul et Andy Mogel, ainsi qu’un prochain spectacle en anglais pour 2018 réservé aux membres de la plateforme américaine.