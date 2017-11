Qui est Meghan Markle, la future épouse du prince Harry ?

La rumeur se faisait insistante depuis plusieurs jours. Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier. L'annonce a été faite par la famille royale ce lundi 27 novembre.

Dans un communiqué, le compte Twitter de Clarence House, la maison du Prince de Galles, a annoncé que les parents de l'actrice avaient donné leur bénédiction à cette union. "Le Prince Harry en a informé sa Majesté la reine et d'autres membres proches de sa famille", dit le communiqué qui précise que les fiançailles ont eu lieu à Londres en novembre et que le mariage se tiendra au printemps 2018.

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6

Si Le prince a ainsi appris à connaître l'actrice américaine depuis plusieurs mois, le grand public ne sait pas grande chose de cette dernière.

Qui est-elle? Voici les 18 choses à savoir sur Meghan Markle.

1. Ses parents ont des origines différentes. Meghan Markle est né il y a 36 ans en Californie d'une mère Afro-américaine et d'un père d'origines irlandaises et hollandaises.

Et elle adore les pivoines.

3. Meghan Markle est actrice. Elle incarne Rachel Zane, un des personnages principaux de la série télé "Suits" depuis 2011. Elle est également apparue dans la série "Fringe", "FBI: Portés disparus", "Les Experts: Manhattan"...

4. Elle a deux chien, Bogart et Guy.

7. Meghan Markle adore la mode et a même imaginé une collection capsule cet automne pour la marque Reitmans.

15. Elle a étudié le français pendant huit ans et elle l'affiche sur ses tee-shirts.

16. Des photos sexy d'elle ont été partagées ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Dans la série "Suits", l'actrice n'hésite pas à se mettre en petite tenue pour les besoins du scénario ou à jouer des scènes torrides. La Reine Elisabeth II s'est quand même dite "enchantée" du mariage à venir de son petit-fils Harry.

17. Meghan Markle a souffert du racisme. A l'annonce officielle de leur relation, le prince Harry s'en est pris au "racisme" et aux "sexisme" des réseaux sociaux envers sa copine. Le prince avait accusé la presse de "harcèlement".

Kensington Palace has issued a statement this morning about the harassment currently being experienced by Meghan Markle and her family. pic.twitter.com/EuFZ4fmUIj

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 novembre 2016