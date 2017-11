La Marocaine Nora Attal majestueuse en couverture de Vogue Arabia

MODE - Décidément, 2017 une année qui sourit jusqu'au bout à Nora Attal. À tout juste 18 ans, le mannequin britannique d'origine marocaine, signe sa première couverture en solo de Vogue, avec le numéro de décembre de Vogue Arabia, qui met en avant "les étoiles montante de la mode au Moyen orient". La belle apparait magistrale coiffée d'une tiare berbère, comme un clin d'oeil à ses origines marocaines.

Petite protégée de Jonathan Anderson, directeur artistique de Loewe, Nora Attal est La nouvelle star des podiums. Céline, Acne Studios, Burberry, Loewe et Prada... La top de 1m76 est l'un des visages les plus en vogue de 2017. De Londres, où elle est établie, à Milan en passant par Paris, elle enchaÎne les fashion weeks avec sa dégaine nonchalante et sa silhouette longiligne. Elle a également défilé aux cotés de Gigi Hadid, Taylor Hill et Stella Maxwell lors du catwalk Versus Versace.

Et opslag delt af Vogue Arabia (@voguearabia) den 27. Nov 2017 kl. 8:29 PST

En septembre dernier, la maroco-britannique s'offre la couverture du Vogue britannique, aux cotés de Kate Moss, Jean Campbell, Edie Campbell et Stella Tennant. Une affiche censée représenter le passé, le présent et le futur du mannequinat pour célèbrer les 25 ans de l'édition britannique du magazine.

My @BRITISHVOGUE cover!! Shot by @mariotestino styled by @chamberslucinda Thank you to everyone 💗@alexandrashulman @mariotestino @chamberslucinda Et opslag delt af Nora (@noraattal) den 2. Aug 2017 kl. 3:52 PDT

La jolie Nora n'est pas la seule Marocaine qui monte depuis quelques années. La pétillante Imaan Hammam, autre mannequin vedette et ange de Victoria's Secret depuis 2014, avait également fait la couv' de Vogue Arabia en avril dernier.

Dans le numéro de décembre, la série mode est accompagnée d'une interview exclusive pour Vogue Arabia. La belle brune s'ouvre sur sa vie, entre ses cours au lycée et la mode, et livre ses spots préférés au Maroc. "Je visite le Maroc si souvent, je me sens connecté à la culture", dit-elle, bien qu'elle reconnaisse avoir quelques difficultés à parler sa langue maternelle, qu'elle comprend et qu'elle pratique souvent avec ses amis.

Malgré son jeune âge, Nora Attal dégage déjà une force et un charisme quasi magnétiques. L'assurance et le caractère, c'est peut-être ça son secret.