MISS UNVERS - Iris Mittenaere a remis sa couronne de Miss Univers à Demi-Leigh Nel-Peters ce dimanche 26 novembre à Las Vegas.

Cette Miss de 22 ans représentait l'Afrique du Sud et était en compétition avec Miss Colombie Laura González et Miss Jamaïque Davina Bennett dans la dernière étape. Miss Vénézuéla et Miss Thaïlande ont réussi à atteindre le Top 5 avant de quitter la course.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo — Miss Universe (@MissUniverse) 27 novembre 2017

Lors de l'étape de l'entretien avec le présentateur, Miss Afrique du Sud a assuré que sa meilleure qualité était d'avoir su "dépasser de nombreuses peurs" et espérait pouvoir aider d'autres personnes à faire de même.

Relive our new #MissUniverse's answer to the Final Word. pic.twitter.com/czO8vgSiuU — Miss Universe (@MissUniverse) 27 novembre 2017

La jeune femme, qui a notamment gagné un appartement de luxe en plein New York en plus de sa couronne, est arrivée loin devant Alicia Aylies, qui portait les couleurs de la France du haut de ses 19 ans. Cette dernière a quitté la compétition avant le Top 16.