Le (chaud!) calendrier 2018 des rameurs de Warwick a un objectif fort louable

Les Warwick Rowers sont de retour avec un calendrier encore plus chaud souhaitant qu'il fasse avancer davantage le «mouvement social mondial» qu'ils ont lancé il y a presque une décennie.

L'édition 2018 montre les rameurs, des étudiants de l'Université de Warwick en Angleterre, posant au naturel dans des domaines ressemblant à des palais royaux en Espagne et au Royaume-Uni. Les gars ont commencé à se déshabiller pour le projet en 2009 pour recueillir des fonds pour de l'équipement, mais même si leur premiers efforts étaient moins osés, leur calendrier a trouvé son audience: les gays.

Une fois que les rameurs ont compris qui étaient leurs plus fervents admirateurs, ils ont décidé de re-concevoir leur mission. Depuis 2012, les profits de la vente du calendrier ont été donnés à Sport Allies, une organisation britannique visant à combattre l'homophobie et les préjugés de genre dans les sports d'équipe. Les éditions récentes du calendrier ont amassé plus de 300 000$ et sont vendus dans 77 pays.

Comme lors des années précédentes, le calendrier 2018 présente plusieurs hommes se dorant au soleil ensemble et relaxant sous différents stades de nudité. Lors d'une entrevue en 2015, le rameur Tristan Edwards a expliqué que les photos se veulent plus joueuses qu'explicites, en espérant normaliser l'intimité entre hommes parmi les athlètes et les amateurs de sport.

«La plupart des problèmes entourant l'homophobie dans le sport vient du renforcement des normes de genre... les gens disent ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme», a dit Edwards au HuffPost. «Nous ne voulons pas être placés dans une boîte de termes de ce que devrait être un homme dans le sport. Voici comment nous pensons que tu peux être.»

Pour ce qui pourrait être considéré comme «trop osé» pour le calendrier, Edwards crois que «nous connaissons notre audience, nous connaissons nos limites et nous savons ce que nous essayons d'accomplir. Alors nous ne ferions jamais quelque chose qui nous étiquetterait comme de la porno.»

Découvrez une partie du calendrier ci-dessous.

Couverture Angus Malcolm/Warwick Rowers

Février Angus Malcolm/Warwick Rowers

Mars Angus Malcolm/Warwick Rowers

Avril Angus Malcolm/Warwick Rowers

Juin Angus Malcolm/Warwick Rowers

Juillet Angus Malcolm/Warwick Rowers

Août Angus Malcolm/Warwick Rowers

Décembre Angus Malcolm/Warwick Rowers

Couverture du dos Angus Malcolm/Warwick Rowers

