Crise diplomatique: l'ambassadeur du Maroc Hassan Abdelkhalek de retour à Alger

DIPLOMATIE - L'ambassadeur du Maroc en Algérie, Hassan Abdelkhalek, a repris ses fonctions diplomatiques à Alger aujourd'hui, confirme au HuffPost Maroc une source officielle au Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI). L'information avait été dévoilée hier par des médias algériens, citant "des sources proches des milieux diplomatiques".

Hassan Abdelkhalek avait été rappelé en consultation à Rabat le 20 octobre dernier suite aux propos "gravissimes" de Abdelkader Messahel, ministre des affaires étrangères algérien pendant un débat devant des entrepreneurs lors du Forum des Chefs d’entreprise (FCE).

Le chef de la diplomatie algérienne avait critiqué la politique africaine du Maroc en évoquant le rôle présumé des banques marocaines dans le blanchiment de l’argent émanant des trafics illicites. Il a également insinué que la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) y contribuait en "transportant autre chose que des passagers".

Des allégations qui ont été condamnées avec la plus grande vigueur. "Les propos tenus par le ministre algérien sur des institutions bancaires et la compagnie aérienne nationale, témoignent d’une ignorance aussi profonde qu’inexcusable des normes élémentaires du fonctionnement du système bancaire et de l’aviation civile, tant à l’échelon national qu’international", avait répondu le MAECI.