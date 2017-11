Trois élèves devenus les "héros d'Assilah" (Vidéo)

ASSILAH - L’histoire des trois élèves de la ville d’Assilah a fait le tour des médias ce week-end. Anas Chouiyekh et les frères Ayoub et Adam Eddaoui, en première année au collège Imam Al Assili, ont trouvé, jeudi dernier, un sac contenant deux passeports, des papiers, et une somme d’argent de près de 30.000 dirhams à la place Mohammed V. Le propriétaire, un Marocain résidant aux Pays-Bas ne s’attendait certainement plus à les retrouver. Sauf que… miracle ! Son sac lui sera rendu par la police, car les trois élèves ont alerté le commissariat le plus proche.

Un geste qui leur a valu un hommage au sein de leur établissement scolaire, samedi. Pour l’école, dans un contexte marqué par les violences que provoquent des élèves, saluer "la bravoure et l’honnêteté" de ces trois adolescents de moins de 15 ans est une reconnaissance de la bonne discipline dont font preuve d’autres élèves.



Sur cette vidéo de Chouf TV, les trois "héros" racontent leur aventure.