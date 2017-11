Un petit garçon "princesse" dans un dessin animé de Disney

Le dessin animé Star vs. The Forces of Evil, diffusé sur la chaîne Disney xD, a mis en scène le personnage Marco Diaz prenant l'identité d'une princesse.

Disney s'efforce, depuis quelques mois, de transmettre dans ses dessins animés des messages prônant l'égalité sexuelle. Il semblerait que la chaîne tente d'enseigner aux enfants, dès leur plus jeune âge, que "des garçons peuvent être des princesses aussi".

Après que le personnage de Marco - déguisé en Princesse Turdina - ait été exposé en tant que garçon, il obtient le soutien des étudiantes de son école de princesse.

"Cela ne prouve rien! Les princesses peuvent être poilues!", s'exclame une étudiante.

"Turdina est un état d'esprit!", crie une autre étudiante.

"Il peut être une princesse s'il le veut!", affirme une troisième étudiante.

Ce n'est pas la première fois que la chaîne aborde ce sujet. Il y a quelques mois, Disney xD avait diffusé une scène d'échanges de baisers entre personnes du même sexe.

