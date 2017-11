Cette famille de 9 personnes a trouvé la solution financière pour faire du voyage un mode de vie

VOYAGE - Aux yeux de certains voyageurs, mettre de l'argent de côté pour une petite semaine de vacances n'est déjà pas évident. Mais pour cette famille nombreuse, gérer le budget voyages est devenu un véritable mode de vie.

En 2008, Greg et Rachel Denning ont vendu leur maison, située dans l'Etat de l'Utah. A l'époque, Ils avaient quatre enfants, qu'ils ont entassés dans la voiture pour faire un road trip jusqu'au Costa Rica, où ils ont vécu pendant un an.

"Le train-train quotidien, c'était pas pour nous", confie Greg au HuffPost américain. "Après notre mariage, on a commencé par suivre le scénario habituel: prêt immobilier et boulot jusqu'à la retraite, quand on peut enfin prendre du bon temps. Et puis on s'est dit qu'on pouvait vivre différemment, suivre nos propres rêves, et on s'est rendu compte qu'on voulait que notre vie soit digne d'une épopée, qu'on voulait faire bouger les choses."

Dix ans plus tard, Greg et Rachel ont sept enfants. Ils ont visité 33 pays et ont vécu dans 13 d'entre eux.

Les enfants sont âgés de 1 à 15 ans. Rachel leur fait la classe à la maison et Greg travaille à distance: entrepreneur, il dirige des programmes de tutorat pour les jeunes et organise des voyages d'aventure.

Les Denning choisissent leur prochain lieu en fonction de ce qu'ils ont "envie de vivre", ajoute Greg. En général, ils louent des maisons sur Airbnb ou VRBO. Ils peuvent rester au même endroit quelques semaines, ou plusieurs mois. Jusqu'ici, ils ont vécu comme les autochtones dans tous les pays où ils ont résidé, que ce soit en Italie ou en Inde. Ils ont visité des châteaux en Autriche, exploré les souks de Marrakech et fait un road trip depuis l'Alaska jusqu'au Panama. Ils demandent aux gens du coin de leur conseiller des activités sympas, jouent dans les parcs et font le tour des musées en profitant de l'entrée gratuite pour les enfants.

"On ne veut pas vivre comme des touristes, parce que ça coûte plus cher", explique-t-il. "Le slow travel, où on voyage en prenant son temps, a plus de sens. On a nos rituels familiaux, qu'on effectue partout, indépendamment de l'endroit où l'on se trouve (...). On parle de nos principes fondamentaux, on étudie ensemble, on sort et on vit des aventures. On demande toujours aux habitants ce qu'il y a à voir et à expérimenter dans le coin."

La plupart du temps, la famille fait ses courses au supermarché et mange à la maison. Ils prennent l'avion de temps en temps mais, en général, ils achètent une voiture qu'ils revendent avant de quitter la région. En tout et pour tout, ils se débrouillent pour vivre avec 5000 à 6000 dollars par mois (soit entre 4200 et 5000 euros), estime Greg.

