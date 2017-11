Une puissante explosion en Chine fait plusieurs morts et des dizaines de blessés

INTERNATIONAL – Une explosion jeudi 11 août dans une centrale électrique du centre de la Chine a fait au moins 21 morts et cinq blessés, dont trois grièvement touchés, a rapporté l'agence Chine nouvelle, citant les autorités locales.

La déflagration a été provoquée en milieu d'après-midi par la rupture d'une conduite de vapeur sous pression dans un site industriel de la ville de Dangyang, dans la province du Hubei, précisaient d'autres médias officiels.

#Update: At least 21 killed, 5 wounded, 3 of whom in serious condition after #blast of chemical plant in Dangyang pic.twitter.com/XqmcMw9XXA

— People's Daily,China (@PDChina) August 11, 2016