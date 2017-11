La magie de Disney à Tunis pour le grand bonheur du public venu en masse

Du 24 au 26 novembre, les Tunisiens de tous âges pourront découvrir ou redécouvrir à travers le premier Festival Disney de Tunis. Le film d’animation “Coco”, dernière création en 3D des studios Pixar réalisé par Lee Unkrich (Toy Story 3), a été projeté vendredi soir à l’ouverture de la première édition de “Disney: Festival de Tunis” dans une projection en avant première exceptionnelle.

Le spectacle inaugural de “Disney; festival de Tunis”, une manifestation organisée sous l’égide du groupement Goubantini, a été rehaussé de la présence de Daniel H. Rubinstein, ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Tunisie américain et Jean-François Camilleri, Président The Walt Disney Company France & Maghreb.

Présenté en version française, “Coco” est une BD de 1h40mn dont la sortie française est prévue pour le 29 novembre courant par le distributeur “The Walt Disney Company France”. Réalisé d’après une adaptation du “Jour des morts”, la fête traditionnelle mexicaine, “Coco” initie les spectateurs aux coulisses de la culture et des traditions mexicaines et les invite à découvrir le monde magique et haut en couleurs de Noel.

Le film raconte l’histoire de Miguel, un garçon fou mélomane dont le rêve est de devenir musicien aussi accompli que son idole, Enesto de la Cruz, sauf que le petit Miguel se trouve confronté à un sérieux dilemme entre ses voeux et ceux de sa famille où la musique y est bannie, depuis des générations.

Un étrange concours de circonstances, propulse Miguel, bien décidé à poursuivre son rêve, dans un monde coloré, celui des ancêtres où il fera connaissance d’Hector, un sympathique arnaqueur. Une amitié est née entre le duo qui partira dans un voyage extraordinaire et lèvera le voile sur la véritable histoire derrière la famille de Miguel.

Samedi soir, le public était au rendez-vous pour le concert de l'artiste Cerise Calixte, voix française, connue dans la chanson du célèbre film "Vaiana", qui accompagnée pour l’occasion par des musiciens de l’école Django Reinhardt de Tunis, a interprèté les plus grandes chansons des films Disney.

Le programme se poursuit. Une sélection de trente (30) films d’animation du Cinéma Disney, entre nouveautés et classiques de la BD, sont au menu de cette première copie du festival Disney Tunis programmée pour les 24, 25 et 26 novembre 2017 dans six salles du Grand Tunis (Le Zéphyr, le Ciné Jamil, le Colisée, Le Palace, l’Agora et Le Mondial).

Le public aura à voir une copie restaurée de films ayant marqué l’histoire de la BD, dans de moments inoubliables avec des oeuvres culte comme “Blanche Neige”, “Peter Pan”, “les 101 Dalmatiens”, “Le Roi Lion”, “Le livre de la jungle”, “Pirates des Caraïbes: la vengeance de Salazar”, “Maléfique” et bien d’autres.

