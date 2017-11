Le roi Mohammed VI attendu ce dimanche en Côte d'Ivoire

Le roi Mohammed VI et le président ivoirien Alassane Ouattara, lors du dernier voyage du souverain en Côté d'Ivoire, en février 2017. | MAP

INTERNATIONAL - Alors que l'annonce de cette visite royale était attendue depuis quelques jours déjà, c'est un tweet de la présidence ivoirienne qui en confirme la date. Le roi Mohammed VI se rendra en Côte d'Ivoire ce dimanche 26 novembre, dans le cadre d'une "visite d'amitié et de travail", précise la même source.

AGENDA DU CHEF DE L’ETAT DU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

15 h : Visite d'Amitié et de Travail de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc — Presidenceci (@Presidenceci) 24 novembre 2017

La visite du souverain devrait coïncider avec l'inauguration annoncée par le conseil des ministres ivoirien de ce 22 novembre, de deux points de débarquement offerts par le roi lors d'une précédente visite en Côte d'Ivoire, datant de mars 2013.

Pour cette nouvelle visite, "une forte délégation marocaine, composée de ministres et d'hommes d'affaires, accompagnera le roi Mohammed VI", annonce le360, citant notamment la présence de la présidente de la CGEM (Confédération générale des entreprises du Maroc), Miriem Bensalah Chaqroun. Elle et son homologue ivoirien "présideront un forum économique destiné à assurer le suivi des projets de développement en cours de réalisation et à dresser une feuille de route pour les actions à venir", précise par ailleurs le site d'information.