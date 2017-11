Ce tweet de Donald Trump sur la Une qu'il a refusée au Time vaut le détour(nement)

INTERNATIONAL - Avoir le luxe de refuser de faire la Une du Time, ça fait rêver. Mais Donald Trump fait partie de ces personnes pouvant se l'offrir. Le président américain a assuré vendredi 24 novembre sur Twitter avoir décliné l'offre du célèbre magazine américain pour être désigné personnalité de l'année 2017. Et forcément, il a fait des envieux.

"Time Magazine a appelé pour dire que je serai PROBABLEMENT désigné 'Homme (personne) de l'année', comme l'an dernier, mais il fallait que je donne mon accord pour une interview et une séance de photos", a tweeté le président américain, visiblement vexé que le Time mette quelques nuances dans sa proposition. "J'ai dit que 'probablement' n'était pas suffisant et j'ai décliné. Merci quand même!", a-t-il ajouté.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!

L'hebdomadaire américain a répondu vendredi soir, sans cependant apporter un démenti formel. "Le Président se trompe sur notre manière de choisir la personnalité de l'année. Time ne commente pas son choix avant la publication, qui est le 6 décembre", a indiqué le magazine sur Twitter.

The President is incorrect about how we choose Person of the Year. TIME does not comment on our choice until publication, which is December 6.

Le président américain, qui ne manque jamais de faire réagir lorsqu'il s'exprime sur Twitter, avec la liberté qui est la sienne et sur des sujets parfois surprenants, a éveillé l'imagination de certains internautes. Des stars comme l'actrice Julia Louis Dreyfus ou le tennisman Andy Murray ont ainsi repris la formule de Donald Trump pour imaginer les scénarios les plus fous... et ébrécher un peu plus la parole présidentielle américaine, déjà grandement décrédibilisée.

.@nytimes just called to say I was PROBABLY going to be named comedienne of the year but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! @andy_murray — Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 25 novembre 2017

Bbc just called to say I was PROBABLY going to be named sports personality of the year but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Andy Murray (@andy_murray) 24 novembre 2017

Time Magazine called to say that I was DEFINITELY going to be named "Man (Person) of the Year" but I would have to agree to leak major #Ep8 spoilers. I said "no problem", but then they told me you turned it down and now I don't want it anymore. Thanks anyway! https://t.co/0tPGr1cNEM — @HamillHimself (@HamillHimself) 25 novembre 2017

Hollywood just called to say that I was PROBABLY going to be named the next James Bond but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — David Schneider (@davidschneider) 24 novembre 2017

.@WholeFoods just called to say I was PROBABLY going to get to pay @RalphsGrocery prices but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway! — Diane Farr (@GetDianeFarr) 25 novembre 2017

.The Bible just called to say I was PROBABLY going to be named Messiah but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably was no good and took a pass. Thanks anyway. — Dave Foley (@DaveSFoley) 25 novembre 2017