Des produits impropres à la consommation servis aux élèves du Lycée pilote de Gafsa? (VIDÉO)

En visite surprise au lycée pilote de Gafsa, le gouverneur de la région Mondher Laribi a fait le tour du réfectoire et de la cuisine de l'établissement scolaire. Ce dernier a découvert l'état "lamentable" de la cantine et a constaté de nombreux dépassements quant à la qualité des produits servis aux jeunes lycéens et aux conditions de conservation des aliments. Il a été d'ailleurs, surpris par la qualité des produits présents dans les assiettes des élèves, comme le montre la vidéo ci-dessus.

Des légumes pourris ainsi que de la viande pas fraîche ont été trouvés dans la cuisine de l'établissement. Des produits qui peuvent même nuire à l'état de santé des lycéens, précise le gouverneur.

Intervenant sur les ondes de la radio Mosaïque Fm, Laribi a indiqué que des mesures seront prises à l'égard de l'établissement. Il a annoncé la saisie d'une quantité de viande et de légumes impropres à la consommation, et ce à la suite d'une réclamation adressée aux services d'hygiène de la région. Il a noté qu'un rapport a été établi et une enquête a été menée pour prendre les mesures nécessaires.



Laribi a, toutefois, signalé qu'il a visité mardi, un restaurant universitaire dans la région. Il a indiqué que ce dernier respecte les conditions d'hygiène et présente des services de bonne qualité.

Interrogé sur le but de filmer ses visites et de les dévoiler au grand public, Mondher Laribi a indiqué qu'il s'agit d'un moyen de contrôle efficace qui pousse les autres administrations à améliorer leurs services et à prendre les mesures nécessaires en précaution d'une visite inopinée.

