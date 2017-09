Twitter veut doubler la limite des 140 caractères par message

Le réseau social Twitter teste la possibilité de poster des messages de 280 caractères, soit le double de la limite actuelle de 140 caractères, marque de fabrique du groupe, a-t-il annoncé ce mardi 26 septembre, dans une nouvelle tentative de renouveler son produit.

"Tenter de caser vos pensées en un seul tweet -on est tous passés par là-, c'est pénible", a écrit le groupe sur son blog officiel. "Nous voulons que tout le monde, partout dans le monde, puisse s'exprimer facilement sur Twitter, alors nous faisons quelque chose de nouveau: nous allons essayer une limite plus grande, 280 caractères", explique le réseau social, basé à San Francisco.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL

— Twitter (@Twitter) 26 septembre 2017