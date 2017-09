Royal Air Maroc célèbrera son soixantième anniversaire à Casablanca

ÉVÉNEMENT - Après une exposition photographique à Moscou et un concert géant à Abidjan, c'est à Casablanca que la Royal Air Maroc (RAM) a choisi de fêter son 60e anniversaire. La compagnie aérienne nationale invite les Marocains à célébrer ses six décennies à travers une série de manifestations et de spectacles, ce samedi 30 septembre, sur la plage de Ain Diab à Casablanca. Au programme? Feux d'artifice, show aérien, Yoga du Rire, Dj, spectacle d'humour et de chant en présence d'artistes marocains à l'instar de Taliss... Un programme de haute voltige pour marquer cet anniversaire d'une pierre blanche.

"L’ouverture des festivités, dans l’après-midi, sera marquée par un défilé d’une parade de danseurs subsahariens et de percussionnistes marocains sur un bus à toit ouvert, spécialement pensé pour l’évènement", annonce la RAM dans un communiqué.

Le bus aura pour point de départ l’esplanade de la mosquée Hassan II, et finira son défilé sur le lieu de la manifestation (Porte 14 à Ain Diab), où débutera une session géante du Yoga du rire, animée par le coach Karim Lahlou. La journée se poursuivra par un show signé par l'Équipe de Voltige Aérienne (EVA) "Marche Verte" des Forces Royales Air, puis d'un spectacle de paramoteur aux couleurs de la compagnie aérienne.

Première sortie de notre CN-RGV habillé spécialement pour les 60 ans de RAM #RAM60 pic.twitter.com/fz1SJmG00i — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) 11 juillet 2017

La soirée s'achèvera sur un spectacle de feux d’artifice musical, spécialement élaboré pour l’occasion. Tout au long de la journée, les participants pourront tenter leur chance en participant à un concours photo sur les réseaux sociaux. Les spectateurs pourront ainsi partager les plus belles photos de l'événement et tenter de remporter l'un des 60 billets d’avion mis en jeu par la compagnie. Les 60 clichés qui auront rassemblé le plus de likes et de partages sur les réseaux seront ainsi récompensés de 10 billets internationaux, 20 billets sur le réseau aérien européen et 30 billets pour des vols internes.