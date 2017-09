Il sauve héroïquement un garçon de la noyade pendant sa séance photo de mariage

MARIAGE - Ce marié héroïque ne s'attendait probablement pas à jouer le rôle d'un héros le jour de son mariage.

Les nouveaux mariés canadiens Clayton et Brittany Cook posaient pour des photos dans un parc à Kitchener, en Ontario, après leur cérémonie le week-end dernier, quand Clayton a remarqué qu'un petit garçon avait de la difficulté à nager dans l'étang du lac. Il a rapidement sauté dans l'eau et aidé le garçon.

Le photographe Darren Hatt a publié des photos de l'incident sur sa page Facebook, où elles ont été partagées plus de 2300 fois en cinq jours.

Un groupe d'enfants suivait le couple pendant qu'il prenait des photos à Victoria Park, a expliqué Brittany au HuffPost américain. Ni elle ni le photographe n'avait réalisé qu'un des garçons était tombé à l'eau, jusqu'à temps que Clayton passe à l'action.

"C'était à mon tour d'avoir ma séance photo seule, donc Clay était proche de l'étang et attendait", raconte Brittany au HuffPost américain. "Il y avait trois enfants qui nous suivaient et Clay a réalisé qu'il voyait seulement deux enfants... Il a marché pour vérifier ce qu'ils faisaient et a remarqué que les enfants regardaient l'eau et qu'un des enfants avait de la difficulté à nager, donc Clay a sauté sur des roches proches de l'eau et l'a sorti."

Les enfants sont restés dans le parc après l'incident et le couple a profité du reste de sa soirée de mariage. Si les tourtereaux n'ont pas trop pensé à l'incident au début, ils ont réalisé plus tard la valeur de la pensée rapide de Clayton.

"Maintenant, on réalise que si nous n'étions pas à la bonne place au bon moment, les choses auraient pu se passer différemment et peut-être même tragiquement", note Brittany.

Ce texte initialement publié sur Le HuffPost américain a été traduit de l'anglais par Le HuffPost Québec.

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.