"Game of Thrones": Kit Harington et Rose Leslie vont se marier

PEOPLE - "You know nothing, Jon Snow". En couple à la vie comme à l'écran, Kit Harington et Rose Leslie vont se marier. Les deux acteurs, qui incarnent Jon Snow et Ygritte dans la série "Game of Thrones", ont officialisé leurs fiançailles ce mercredi 27 septembre d'une manière très originale.

Alors que la presse britannique se faisait l'écho de rumeurs sur cette grande nouvelle, c'est dans le quotidien Times que les deux amoureux ont confirmé la nouvelle au monde sous forme d'annonce écrite dans le style de la série de HBO.

It's official! #GameofThrones stars Kit Harington and Rose Leslie's engagement confirmed with an official notice in today's Times newspaper. pic.twitter.com/MSN3dRxj4m — lizo mzimba (@lizo_mzimba) 27 septembre 2017

Les fiançailles sont annoncées entre Kit, plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, fille cadette de Sebastien et Candy Leslie de Aberdeenshire"

Kit Harington et Rose Leslie ont officialisé leur couple sur le tapis rouge des Olivier Awards à Londres en avril 2016. Les deux acteurs avaient alors échangé un long baiser devant les photographes. Ensemble depuis 2012 après leur rencontre lors de la saison 2 de "Game of Thrones", les tourtereaux s'étaient donnés pour objectif de garder leur idylle secrète.

GOT's Kit Harington, Rose Leslie made their relationship official with a kiss on red carpet https://t.co/WZeAYlEKOZ pic.twitter.com/iXKLwAkC4C — HT Entertainment (@htshowbiz) 4 avril 2016

Dans une interview donnée à Vogue Italia, Kit Harington avait donné des détails sur leur rencontre. "C'était durant les trois semaines qu'on a passées en Islande lors de la deuxième saison, avait-il expliqué. Parce que le pays est beau, parce que les aurores boréales sont magiques, et parce que c'est là que je suis tombé amoureux. Si vous êtes déjà attiré par quelqu'un et que cette personne joue votre amoureuse, c'est encore plus facile."

En juin dernier sur le plateau du "Late Show" de James Corden, Nicole Kidman avait gentiment fait pression sur l'acteur pour qu'il demande sa petite amie en mariage après avoir appris qu'ils allaient emménager ensemble. "Oh! Nicole Kidman me met la pression!, avait-il répondu gêné. On va y aller étape par étape".