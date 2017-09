Le documentaire tunisien "Soeurs Courage" en compétition officielle au festival international du film de femmes de Salé

peshkov via Getty Images

La Tunisie sera présente à la 11ème édition du festival international du film de femmes de Salé au Maroc avec le film documentaire “Soeurs courage”.

Ce film, co-réalisé par Latifa Doghri et Salem Trabelsi, est en lice dans la catégorie des films documentaires aux côtés de quatre oeuvres dont des coproductions en provenance d'Ukraine, de France, de Colombie, d’Allemagne, d’Australie, du Canada, du Maroc et de Turquie.

Produit par “Machmoum productions”, ce film de 51 minutes relate l’histoire de deux sœurs boxeuses liées par une grande passion au pugilat mais qui se séparent. Alors que l’ainée a choisi de raccrocher les gants sous la pression d’une famille qui n’a cessé de la harceler pour se marier. La cadette, en revanche, a réussi à fuir clandestinement la Tunisie pour se rendre en France dans le but de sauver sa vocation de boxeuse.

Ce film s’inscrit dans le prolongement du film “Boxe avec elle” produit l’année dernière et dans le quel les deux cinéastes suivent les parcours des jeunes boxeuses tunisiennes à savoir Wided Younsi (championne d’Afrique 2010), Rim Jouini (médaille d’argent au championnat du monde de boxe 2010), et les deux soeurs Houda et Marwa Rahali ainsi qu'Amel Touiti (championne de Tunisie de 2008 à 2010).

