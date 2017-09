D'Armani à Zara, décryptages des looks de l'automne de A à Z

STYLE - Cette saison fini les volants, les modèles esprit femme-enfant, les ceintures XXL et les total looks à paillettes. Pour l'automne-hiver 2017-2018, avec une allure assurée, des lignes droites, des couleurs sobres et un style rock mais glamour, la femme se veut forte, indépendante, élégante et assurément féminine. La mode célèbre donc la femme d'aujourd'hui dans une multitude de tendances hétéroclites. Voici celles que nous gardons! Tour d'horizon de 10 tendances repérées chez les marques que nous affectionnons d'Armani à Dior, en passant par Gucci, Fendi, Uterqüe et Zara. La mode de l'automne en somme, de A à Z.

Armani Exchange voit noir pour sa collection Automne Hiver 2017-2018.

L'effet givré de la couleur argentée sera celle de l'automne-hiver 2017-2018. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur?

Le total look denim pour la collection automne-hiver 2017-2018 de Dior. On adore!

Les cuissardes en mailles couleur carmin, asymétriques pour affronter le froid du bon pied.

L'imprimé en total look fera cette fois encore partie de notre garde robe hivernale.

Félin à souhait, l'imprimé léopard continue d'investir la ville, de jour comme de nuit pour un esprit wild assurément féminin.

Le blouson en Denim s'invite au bureau pour un look automnal à la fois chic et décontracté.

Les épaules carrées du défilé Saint Laurent Automne Hiver 2017-2018 marquent le grand retour des vestes et des manteaux aux épaules extra larges inspirés des années 80.

La parka matelassée XXL pour la collection Automne hiver 2017-2018 de Uterqüe. Un détail comfy, et chaleureux pour combattre le froid avec style.

L'enseigne espagnole se tient à carreaux avec cet ensemble composé d'un pantalon droit et d'une veste à carreaux.