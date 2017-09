Ceci n'est pas un renard, mais bien l'un des plus beaux chiens au monde

Mya, c'est son nom, a une robe rousse et des yeux d'un bleu absolument incroyable comme le relève le site AOL. La chienne aux allures de renard a d'ailleurs son propre compte Instagram qui compte plus de 45 700 fans.

Mais d'où vient ce mix?

Mya a des antécédents de poméranien et de husky. On comprend mieux la taille, la couleur des poils, et les yeux bien sûr, absolument fascinants.

Il est possible de suivre les aventures de la belle Mya de la plage à la neige, elle semble avoir des maîtres qui s'occupent bien d'elle.

De la plage...

Doggie beachin 🌊🐶🌴☀️👀💙 #SundayFunday #DogBeach Une publication partagée par Mya The Pomsky (@myathepomsky) le 2 Août 2015 à 11h22 PDT

Exhausted from all the running and swimming 🌊🐾🐶💤🚤🌅 #WestCoastSunset #WestCoastDogParks #OffLeashBeach Une publication partagée par Mya The Pomsky (@myathepomsky) le 6 Mai 2015 à 17h16 PDT

À la neige...

Mya's first snow storm. The picture explains itself 🐶❄️ #17inchesofsnow Une publication partagée par Mya The Pomsky (@myathepomsky) le 23 Janv. 2016 à 8h49 PST

#TBT to my first picture ever on @puppypalacefl website 📷🐶💓😂 #BabyMya Une publication partagée par Mya The Pomsky (@myathepomsky) le 5 Févr. 2015 à 16h07 PST

Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.